حاسبة التمويل الشخصي من بنك الرياض ٢٠٢٢

التمويل الشخصي من بنك الرياض أفضل التمويلات الشخصية بالمملكة العربية السعودية، حيث يشمل جميع العاملين بالقطاع الحكومي سواء كان مدني أو عسكري، كما يشمل التمويل العاملين في القطاع شبه الحكومي، والعاملين بالقطاع الخاص، والمتقاعدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو المتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد، كما يشمل هذا التمويل المتدربين في القطاع العسكري والشركات الكبرى بالمملكة، وذلك من خلال العديد من صيغ التمويل المتاحة للسعوديين والمقيمين والتي تشمل التورق بالسلع المحلية، أو من خلال مرابحة الأسهم، ويستطيع أي شخص الحصول على التمويل عن طريق الدخول على موقع بنك الرياض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل بنك الرياض ومميزات التمويل.

شروط تمويل بنك الرياض لموظفي القطاع الحكومي.

يجب أن تتوفر بعض الشروط في موظفي القطاع الحكومي للحصول على قرض بنك الرياض وهى كما يأتي:-

لا يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عامًا عند التقديم على التمويل الشخصي. لا يقل راتب الشخص الذي يريد الحصول على تمويل مصرف الرياض عن ٣٠٠٠ ريال سعودي. بنك الرياض لا يحتاج مدة خدمة معينة. أن يقوم المتقدم بوضع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام سريع.

مميزات التمويل الشخصي

هناك العديد من المزايا التي يحققها تمويل بنك الرياض وهى كما يلي:-

قروض بنك الرياض تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هامش ربح مصرف الرياض تنافسي.

مدة تسديد التمويل تصل إلى 5 سنوات.

يتم إعفاء الورثة من بقية الأقساط في حالة وفاة العميل صاحب التمويل لا قدر الله.

يتم الموافقة المبدئية الفورية على التمويل.

حاسبة التمويل الشخصي من بنك الرياض

سوف نتعرف معكم على طريقة حساب التمويل الشخصي من بنك الرياض وهى كالتالي:-

الدخول على رابط حاسبة التمويل الشخصي من بنك الرياض. إدخال العميل لتاريخ الميلاد. القيام باختيار الجنسية. إدخال القطاع الذي يعمل به. تسجيل الدخل الشهري بالريال السعودي. ثم نختار نوع الراتب. الالتزامات المالية الشهرية بالريال السعودي. ثم نقوم بتحديد فترة تسديد قرض بنك الرياض. الضغط على أيقونة أحسب.

شروط قرض بنك الرياض لموظفي القطاع العسكري

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في موظفي القطاع العسكري للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الرياض وهى كما يأتي:-