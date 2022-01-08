مصر تخطط لإنشاء أول "جسر رأسي" على القناطر الخيرية

أعلنت شركة مقاولات مصرية شهيرة، عن إنشاء أول "كوبري" (جسر) رأسي مزدوج على المجرى الملاحي لنهر النيل بالقناطر الخيرية، لربط خط سكة حديد مدن (قليوب-منوف-طنطا) بين محافظتي المنوفية والقليوبية.

طول الجسرسيكون 1.35 كيلومترا، ويتكون من 16 لوحا خرسانيا داخل المياه، و3 ألواح فولاذية بحرية فوق مسار الملاحة النهرية.

ويتكون الجزء الخرساني البري من 17 محورا، باستخدام "نظام بلاطة" على ركائز بطول إجمالي يبلغ 280 مترا، ويبلغ الطول الإجمالي للألواح الفولاذية البحرية 210 أمتار.

وسيكون الجزء المتحرك من الجسر، باستخدام آلية الرفع العمودية الهيدروليكية، بحسب بيان الشركة، ويتم إنشاء الجزء الثالث من جسر السكة الحديد باستخدام طريقة السد الترابي، لربط خط السكة الحديد الحالي بالجسر، وطوله 839 متر.

ويتضمن المشروع بشكل عام حوالي 2200 طن من الهياكل الفولاذية، يتم تصنيعها وتركيبها في مصر.

وقال أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، إن هذا الجسر يشبه "كوبري السكك الحديدية، وبه فتحة ملاحية تتحرك بروافع ميكانيكية هيدروليكية".

وأضاف في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن "الجسر سيتم فتحه أثناء عبور المراكب الشراعية بنظام الرفع الرأسي".

وأشار إلى أن "مصر كانت تمتلك ما يشبهه وهو كوبري أبو العلا، والذي كان يعمل بنظام الدوران الأفقي"، موضحا أن "الكوبري بدلا من دورانه أفقيا سيتم فتحه بطريقة الرفع الرأسي".

و"كوبري أبو العلا" هو جسر أُنشئ في عهد الخديوي عباس حلمي الأول، بهدف الربط بين منطقة الزمالك ومنطقة بولاق في العاصمة المصرية القاهرة.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجسر وإنشاؤه وافتتاحه في عام 1912، وكانت الطفرة الحقيقية في تنفيذ كوبري أبو العلا هو وجود فتحة تُفتح إلى جزئين، وهو ما يشبه الكوبري المزمع إنشاؤه على القناطر الخيرية.

وأوضح أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، أن "الكوبري المزمع إنشاؤه سيكون جزءا منه داخل المياه، والجزء الآخر خارج المجرى الملاحي.

الجريدة الرسمية

وفي 4 مارس 2021 بعدد الجريدة الرسمية المصرية، جاء التصديق على اعتبار إنشاء كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد على النيل بخط سكّة حديد (قليوب – منوف – طنطا) من أعمال المنفعة العامة في نطاق محافظتي القليوبية والمنوفية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لوزارة النقل المصرية في نفس العدد، فإن مكتب استشاري هندسي (كانت تعاقدت معه الوزارة المصرية) أوصى، في عام 2015، بتخفيض سرعة القطارات المارة على الكوبري القديم لـ 40 كلم في الساعة وضرورة استبدال الكوبري الحالي بكوبري جديد خلال فترة زمنية من 3 لـ 5 سنوات كحد أقصى لسوء حالته.

وفي أكتوبر 2019 أُعيدت دراسة المشروع مرة أخرى بحضور قيادات السكك الحديدية، وتم الاتفاق على دراسة مسار جديد للكوبري المقترح إنشاؤه، ليكون مجاورا للكوبري الحالي، لتقليل تكاليف نزع الملكية المطلوبة وكذلك خفض قيمة المشروع.

وفي ديسمبر 2019، قدم استشاري المشروع مقترحا بتغيير النظام الإلكتروميكانيكي لفتحة الكوبري المتحركة من نظام الدوران الأفقي إلى نظام الرفع الرأسي، بحيث لا يحتاج إلى مسافة أفقية لفتح الكوبري، ويتيح في الوقت نفسه إمكانية تنفيذ الكوبري الجديد بعد 20 مترا فقط من موقع الكوبري الحالي بالكيلو متر 13.100 خط سكة حديد (قليوب-منوف-طنطا).

وفي 5 يناير الجاري تفقد محافظ القليوبية أعمال مشروع إنشاء كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد على النيل بخط سكة حديد (قليوب-منوف-طنطا ) بتكلفة إجمالية تصل لـ 1.5 مليار جنيه لنقل حركة البضائع والركاب.