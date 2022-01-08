انقلاب شاحنة تنقل الوقود في إيران.. وحريق هائل يطال منازل

انقلبت شاحنة محملة بالوقود غربي إيران، السبت، مما أسفر عن مقتل سائقها واشتعال النيران في عدد من المنازل.

وقال مسؤول طوارئ عرف عن نفسه باسم جلالي، للتلفزيون الإيراني: "حمولة الشاحنة تدفقت نحو المنازل.. واشتعلت فيها النيران". وأضاف أنه تم إرسال 5 سيارات إسعاف، و3 سيارات إنقاذ ورجال إطفاء إلى الموقع، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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