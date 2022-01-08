انعقاد مباحثات الاستقرار الاستراتيجى الأمريكية الروسية فى جنيف بعد غد

جدة - نرمين السيد - تنعقد فى جنيف بعد غد الإثنين اجتماعات الاستقرار الاستراتيجى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حيث يترأس الوفد الأمريكى ويندى شيرمان نائبة وزير الخارجية، ويترأس الوفد الروسى سيرجى ريباكوف، نائب وزير الخارجية.





ومن المقرر أن يستأنف الجانبان مناقشاتهما بشأن قضايا التسلح ووضع الأساس للسيطرة على الأسلحة فى المستقبل والحد من المخاطر خاصة فيما يتعلق بالقضايا النووية. تأتى المحادثات الأمريكية الروسية بعد اجتماعين عقدهما الجانبان فى يونيو وسبتمبر من العام الماضى، وذلك بعد اتفاق رئيسى البلدين بايدن وبوتين فى اجتماعهما بجنيف منتصف العام الماضى، على عقد هذه الحوارات واستخدام المسار الدبلوماسى لحل قضايا التسلح بين الجانبين. يشار إلى أن اجتماعات الاستقرار الاستراتيجى بين الجانبين تأتى فى ظل أزمة متصاعدة أمريكية روسية بسبب الحشد الروسى على الحدود الأوكرانية، وأن أكد الجانب الأمريكى أن اجتماعات الاستقرار الاستراتيجى فى جنيف لن تناقش هذا الموضوع؛ استنادا إلى قرار أمريكى بعد مناقشة موضوعات ذات علاقة بالحلفاء دون مشاركتهم.

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