”واشنطن بوست”: أمريكا وروسيا يبحثان الملف الأوكراني في محادثات جنيف

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم السبت عن القضايا التي تخطط واشنطن لمناقشتها مع موسكو خلال المحادثات المرتقبة في جنيف يوم 10 يناير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها أن قائمة القضايا المنتظر بحثها تشمل انتشار الصواريخ ونطاق المناورات العسكرية المنفذة في أوروبا والملف الأوكراني.
ولفت أحد المصادر إلي أن المحادثات قد تتطرق إلى إجراءات الحد من نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا والتي يمكن أن تشكل خطرا على الأمن الروسي.
كما يعتزم الجانب الأمريكي، وفق الصحيفة، تحديد "مدى جدية" روسيا من الجهود الرامية إلى حل الأزمة حول أوكرانيا وما إذا كانت "تستغل المطالب المطروحة" من واشنطن بهدف الـ"مماطلة".
ونوهت الصحيفة بأن واشنطن عازمة على إجراء هذه المحادثات بناء على "مبدأ المعاملة بالمثل" ولا تنوي إبرام أي اتفاقيات إذا لم تستجب روسيا لمباعث القلق التي تهم الجانب الأمريكي.
وتستضيف جنيف يوم 10 يناير جولة جديدة من المفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي بين الحكومتين الروسية والأمريكية، كما يتم في يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.
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