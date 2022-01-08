بريطانيا تحذر من خطر غواصات روسية على كابلات الاتصالات

أعلن قائد القوات المسلحة البريطانية، تونى راداكين، أن نشاط الغواصات الروسية يهدد الكابلات الموجودة تحت الماء والتي تعتبر حاسمة لأنظمة الاتصالات في جميع أنحاء العالم.

وأكد الأدميرال راداكين في حديثه إلى صحيفة "التايمز" البريطانية أن الكابلات البحرية التي تنقل بيانات الإنترنت هي "نظام المعلومات الحقيقي في العالم وأن أي محاولة لإلحاق الضرر بها يمكن اعتبارها "عمل حرب".

وأضاف راداكين أنه كانت هناك زيادة هائلة في نشاط الغواصات الروسية والنشاط تحت الماء على مدار العشرين عامًا الماضية، وأن هذا يعني أن موسكو يمكن أن " تستغل نظام المعلومات الحقيقي و الكابلات البحرية التى تمتد في جميع أنحاء العالم".

أضاف "هذا هو المكان الذى تنتقل إليه في الغالب جميع المعلومات وحركة المرور بالعالم. لقد طورت روسيا قدرتها على تعريض تلك الكابلات الموجودة تحت البحر للخطر وربما استغلال تلك الكابلات الموجودة تحت البحر".