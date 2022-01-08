رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 لمعرفة معدلات الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 لمعرفة معدلات الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث كثرت بشكل مؤخر التساؤلات حول التعرف على خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما أن ارتفعت معدلات البحث على جوجل من قبل طلاب جميع المحافظات العراقية لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي المعلنة بشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط نتائج القبول الموازي واحدة من ضمن أكثر الروابط بحثاً على جوجل لاجل التعرف على نتيجة القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل الحصول على تلك النتائج التي بامكانكم بمنتهي السهولة الحصول عليها على شكل ملفات pdf ، حيث فى الاونة الاخيرة حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية وجميع الجهات التعليمية والجهات الحكومية على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت بالتعامل مع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية على ضوابط وشروط القبول الموازي مع طرح ايضا الاعلان عن الاوراق المطلوبة للتقديم و القبول الموازي تحت أهداف تقليل حدة التجمعات داخل الجامعات، حيث تم الإعلان عن توفير إمكانيات التعرف على نتائج القبول الموازي اون لاين على شكل نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي 2021/2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير نتائج الطلاب عليها على مستوى جميع الأقسام والتخصصات بعدما تم تفعيل رابط الكتروني بإمكان الطلاب استغلالها لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض الدرجات حتي تكون امامكم على الفور النتائج معلنة

علماً على ان بامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها على الفور على شكل ملفات pdf

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00