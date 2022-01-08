موعد صرف حساب المواطن الدفعة 50 شهر يناير 2022

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 50 و الذي تم تحديده في اليوم العاشر من كل شهر سوف يتم في يوم العاشر من شهر يناير2022 والموافق يوم الاثنين المقبل وقد يحدث في بعض الأحيان تغير في موعد الصرف إذا صادف اليوم العاشر عطلة رسمية ولكن نظرًا لأن يوم الأثنين لا يوافق أي إجازات لذلك سوف يتم الصرف في الموعد المحدد.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 50

يتم صرف الدفعة 50 من حساب المواطن دفعة شهر يناير2022 يوم الاثنين المقبل الموافق 10 وهو التاريخ المعتاد كل شهر لصرف الدفعة الجديدة لكافة المستحقين ولذلك على كافة المستحقين التأكد من تحديث البيانات الخاصة بهم قبل موعد الصرف حيث أن هناك شرط أساسي من أجل صرف الدفعة الجديدة وهو تحديث البيانات عبر الموقع الرسمي حساب المواطن وأي شخص مُسجل ضمن حساب المواطن لم يقم بتحديث البيانات الخاصة به لن يتمكن من صرف الدفعة الخاصة به.

المُستحق لابد أن يكون سعودي الجنسية كي يستفيد من الدعم.

يجب أن يكون المُستحق سعودي الجنسية بالنسب من الوالدين كذلك أن يكون الوالدين أيضًا سعوديين.

ألا يقب عمر المستفيد عن 18 عام.

أن يكون الدخل الشهري للمستفيد 2000 ريال سعودي أو أقل من ذلك وألا يزيد عن هذا القدر.

أن يكون المُستحق مقيم داخل أراضي المملكة بشكل دائم وألا يكون قد غادر المملكة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

ألا يكون المُستحق مسجون أو لديه أحكام صادرة ضده وألا يكون مقيم في دار للإيواء.

البيانات المطلوب تحديثها عبر حساب المواطن

البيانات الأساسية مثل محل الإقامة للمستفيد.

الحساب البنكي الخاص بالمستحق ومعلومات الدخل الشهري الخاص به.

الموافقة على التعهد الخاص بصحة البيانات الموجود بالموقع الرسمي قبل الضغط على خِيار إرسال.

بالخطوات كيفية تحديث بيانات حساب المواطن

شروط الحصول على الدفعة 50 من حساب المواطن

استعلام حساب المواطن برقم الهُوِيَّة

نظرًا لزيادة عدد المستحقين على حساب المواطن كذلك وجود عدة شروط وضوابط من أجل الحصول على الدعم منها تحديث البيانات و الذي سبق وتناولنا كافة المعلومات الخاصة به في الفقرات السابقة ويتم الاستعلام بواسطة الخطوات التالية:

ادخل على الرابط التالي والخاص ب حساب المواطن .

. ادخل اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك واضف رَقَم الهُوِيَّة الخاص بك.

اضغط على استعلام موعد استحقاق حساب المواطن.

سوف يتم إرسال رمز للتحقق على رَقْم الهاتف الخاص بك والمسجل عبر الموقع ادخل الرمز في المكان المخصص له عبر الموقع.

اضغط على أيقونة بحث وسوف يظهر أمامك بعد لحظات إن كنت من مستحقي الحصول على الدعم أم لا.

الدعم الخاص بحساب المواطن هو واحد ضمن البرامج الخيرية التي يتم تنفيذها داخل المملكة من أجل دعم الأسر من أجل حياة كريمة والمساعدة في توفير احتياجات الأسر الأساسية من غذاء وملابس وغيرها من الاحتياجات الضرورية.