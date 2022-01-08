موعد صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة 50 رقم التواصل مع برنامج حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن بالهجري، في المملكة العربية السعودية، يستعلم عنه الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في الآونة الأخيرة. ومن بين الأسئلة المتداولة: كم باقي على حساب المواطن، وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج حساب المواطن السعودي يستهدف بالدرجة الأولى الأسر الفقيرة وضعيفة الدخل في المملكة. إذ تسعى هذه الأخيرة إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المعنية من خلال تسخير عدّة برامج اجتماعية تعمل على تغيير أوضاع معيشتهم وتحسين أحوالهم. وهو يكون عبارة عن دعم مالي يصرف كل شهر للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل. وهذا بالتقيد بمجموعة من الشروط والضوابط الضرورية، التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق نظام معين من أجل ضمان وصول الدعم لمن يستحقونه فعلا. لهذا السبب ازداد البحث بشكل كبير عن موعد صرف حساب المواطن. وسنحاول أن نتحدث في مقالنا بشكل عام عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري ورقم التواصل مع برنامج مع حساب المواطن .

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

تحرص المملكة العربية السعودية على منح الدعم المادي لكل الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض. من خلال طرح الكثير من البرامج الاجتماعية، ومن أكثر هذه البرامج أهمية نذكر لكم برنامج حساب المواطن، الذي يمكن أن ينتفع منه آلاف الأسر والأفراد ممن يحملون الجنسية السعودية. تم إطلاقه والعمل به فعليا في ديسمبر 2017، وسنور فيما يلي معلومات عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة لمن يتساءلون متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1443، بأنه سيتم صرف المبالغ الخاصة بكل المستحقين في التاريخ الموافق لليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وبالتالي سيكون موعد صرف الدفعة 50 من حساب المواطن بالتاريخ الهجري موافقا لتاريخ 7 جمادى الآخرة 1443هـ، والموافق للتاريخ الميلادي 10 يناير 2022.

بالإضافة إلى ما سبق لا بد من توضيح أمر لمن يستعلمون عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري. وهو أنّ يتم المبالغ الخاصة بكل مواطن مستحق تودع في الحسابات البنكية بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي. في حال لم يصادف يوم عطلة بالسعودية، يقدّم بيوم واحد إذا صادف يوم جمعة. ويؤخر صرف حساب المواطن إن صادف العاشر من الشهر يوم السبت. أما موعد صرف هذا شهر يناير 2022 سيكون الاثنين 10 يناير.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

تجدر الإشارة لمن يستفسرون عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري على جوجل. بأنّه يمكن لكافة المستفيدين القيام بالاستعلام عن نزول رواتبهم في حساباتهم من خلال الموقع الرسمي. هذا الأخير يمنح للمستخدمين خدمات عدّة من ضمنها فرصة التعرف على موعد نزول حساب المواطن لكل شهر، وهذا من خلال اتباع ما يلي من الخطوات البسيطة:

في بادئ الأمر يدخل المستعلم إلى موقع حساب المواطن الرسمي. يضغط على عبارة “الاستعلام عن حساب المواطن”. يدون رقم الهوية الخاص به، يدرج رمز التحقق المرئي في الشاشة. يضغط على زرّ “استعلام”، بعدها ستظهر للمواطن كل المعلومات التي ترتبط بحساب المواطن الخاص به. وسيعرف كم يبلغ الراتب الذي صرف له، وموعد نزول حساب المواطن الخاص به أيضا.

رقم حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن رقم مجاني للمواطنين السعوديين من أجل أن يقوموا بالاستعلام عن مختلف الاستفسارات. من ضمنها موعد نزول حساب المواطن بالجري، والميلادي أيضا. كما يمكنهم تقديم شكاويهم وليتعرفوا على ميزات البرنامج بشكل أكبر، ويمكن الاتصال على الرقم الموحد الذي وضعه مؤطروا البرنامج من خلال الاتصال على هذا الرقم 19921. وباب الرد مفتوح في كل أيام العمل من الأسبوع، من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا.

حاسبة حساب المواطن

تعرف حاسبة حساب المواطن على أنها خدمة إلكترونية وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت تصرف المواطنين المستحقين للدعم للتعرف على قيمة الراتب المستحق، وهي تنبني على عدة عوامل منها الحالة الاجتماعية الخاصة بمقدم الطلب، بالإضافة إلى قيمة الدخل العام للأسرة. وهي وسيلة نافعة لكل المستفيدين من أجل أن يعرفوا المقدار المستحق لهم التي ستصرف لهم من البرنامج.

يتم احتساب حساب المواطن من خلال دخول المستفيد لحسابه. ثم يختار الحاسبة التقديرية من الواجهة الرئيسية. ويقوم بتعيين حالة تسجيله في البرنامج. ثم يختار الصفة الخاصة به، ويدرج كافة البيانات المطلوبة منه في الخانات المناسبة. يضغط على أيقونة “احسب”، وستظهر له القيمة التقديرية للراتب الذي يستحقه مقدم الطلب من برنامج حساب المواطن.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال، تحدثنا فيه عن موضوع شغل أذهان الكثير من المواطنين السعوديين. وهو موعد صرف حساب المواطن بالهجري. ولقد وضحنا لكم طريقة الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني. ومتى ينزل حساب المواطن بعد التقديم. وكيفية احتسابه باستعمال الحاسبة لكي يتعرف إلى قيمة الحساب الذي يستحقه. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق ذكره.