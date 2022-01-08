رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التعليم العراقية بالرقم الامتحاني

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022، يبحث عدد كبير من الطلاب في العراق بمحافظاتها المختلفة عن طريقة استخراج نتائج القبول الموازي 2022، وذلك بعدما سادت حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور، علي الرغم من قيام وزارة التربية العراقية بالإعلان عن اقتراب ظهور نتائج التعليم الموازي، وذلك لجميع الشعب المختلفة بشكل الكتروني سهل وبسيط من خلال موقع وزارة التعليم

نتائج القبول الموازي 2022

وقد تم الاعلان عن ظهور نتائج التعليم الموازي في العراق للعام الدراسي 2021- 2022، وذلك عبر موقع نتائجنا الذي يتخصص في عرض نتائج طلاب العراق بصورة رقمية بدون الحاجة لزيارة المراكز التعليمية في العراق، في ظل أزمة انتشار الوباء العالمي، وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية بصورة مستمرة، ويتم توفير النتيجة علي هيئة ملف pdf، وعليه وفي السياق ذاته يتم الانتهاء من إجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 كانون الأول 2021، وذلك للطلاب الذي تتوافر معهم الشروط، والذي يبلغ عددهم 18573 طالب من خريجي السنة الدراسية 2021/2020 و3453 طالب من خريجي السنة الدراسية 2019- 2020.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

ويمكنكم الآن الاستعلام بشكل الكتروني عن نتائج القبول الموازي 2022 لجميع طلاب العراق في جميع المحافظات المختلفة، والمتاح لهم دخول الجامعات العراقية الآن، بسهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات الآتية.

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم باختيار خيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

ثم قم بالدخول وتسجيل بياناتك الصحيحة.

أضغط علي ايقونة ظهور النتيجة، وفي غضون ثوان تظهر أمامك تفاصيل الدرجات التي حصل عليها الطالب.

ونتمني لكم مزيد من النجاح والتوفيق الدائم وفي حالة تواجد أي استفسار يرجي كتابته في أسفل المقال في التعليقات لنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت من خلال فريق التحرير الخاص بموقع ثقفني.