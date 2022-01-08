السنيورة: اتفاق عون - نصرالله ضمن لـ"حزب الله" الاستيلاء على الجمهورية

دوت الخليج :- أشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إلى أن “حزب الله يختطف لبنان”، مضيفًا: “اللبنانيون مختطفون من حزب إيران في لبنان”.
ورأى، في حديث لـ”الحدث”، أن “اتفاق الرئيس ميشال عون وأمين عام “حزب الله” حسن نصرالله (اتفاق مار مخايل) في 2006 ضمَن لـ”حزب الله” الاستيلاء على الجمهورية”.
واعتبر أن “نصرالله يسعى لاستفزاز الجميع لإحكام قبضته أكثر على الداخل اللبناني، ويواصل سياسته التخريبية للبنان وشعبه”.
العربية الحدث
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