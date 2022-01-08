اليمن.. فيديو حصري يرصد دخول قوات العمالقة إلى بيحان

أظهر مقطع فيديو حصري حصلت عليه "دوت الخليج"، لحظات دخول ألوية العمالقة إلى مدينة بيحان، غربي محافظة شبوة، إثر تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وبدا مقاتلو "أولوية العمالقة" في مقطع الفيديو وهم يدخلون إلى مدينة بيحان، على متن عربات عسكرية، فيما كانوا يلوحون بالأيدي ابتهاجا بالتقدم الذي أحرزوه على الأرض.

ومساء الجمعة، أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان التابعة للمحافظة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقالت مصادر ميدانية لـ"دوت الخليج"، إن قوات ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على مديرية بيحان، الجمعة، وتتجه نحو حدود محافظة البيضاء وسط اليمن.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، قد بدأت الخميس، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة، من ميليشيات الحوثي.

وجاءت عملية مديرية بيحان لتعزز تقدم قوات ألوية العمالقة في محافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.

وشنت الألوية هجوما من 3 محاور لطرد الحوثيين الذين يحتلون مديرية بيحان منذ أشهر، واستعادت ألوية العمالقة السيطرة على مفرق حريب الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وتقدمت ألوية العمالقة الجنوبية في مديرية بيحان غربي شبوة من محورين، وسط اشتداد المعارك مع ميليشيات الحوثي. بعدها سيطرت على منطقتي هجر السادة والغميس، في مديرية بيحان، بعد طرد الحوثيين منها.