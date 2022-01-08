فيديو.. انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، السبت، انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50"، في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات.
وسيستمر تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" حتى 14 يناير الجاري، ويأتي ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة لعام 2022، بهدف "رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
وقال قائد العمليات المشتركة، اللواء الركن صالح العامري: "إن هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية، لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".
وأضاف: "فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى 50 عاما، في أوقات السلم والحرب، ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار وتقدير العالم، وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".
ويأتي تنظيم تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة، للدفاع عن حدود دولة الإمارات برا وبحرا وجوا من أي أخطار أو تحديات مستقبلية، في كل الظروف والأوقات.
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