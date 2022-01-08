إصابة شاب فلسطينى بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تسبب فى إصابة شاب بالرصاص ونقل لتلقى العلاج فى المستشفى، إضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز.

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