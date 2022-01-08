السعودية ترحب بالحوار بين الأطراف السودانية

جدة - نرمين السيد - رحبت المملكة العربية السعودية بالحوار بين الأطراف السودانية، منوهة بدور الأمم المتحدة، وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان (يونيتامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية.





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