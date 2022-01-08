تونس: الثلوج تتسبب فى قطع الطرق.. والحماية المدنية تتدخل لإنقاذ السيارات

جدة - نرمين السيد - وقالت الحماية المدنية التونسية إن عددا من السيارات عالقة بالطرق الرئيسية والفرعية، وتجرى الآن عمليات التدخل لإزاحة الثلوج وفتح الطرق، داعية جميع مستعملى الطرق إلى عدم المجازفة.

وفى السياق.. كشف المعهد الوطنى للرصد الجوى التونسى إن الطقس سيكون باردا ودرجات الحرارة ستبقى منخفضة هذه الليلة لتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة ولا تتجاوز 7 درجات بالمرتفعات الغربية.

واضاف المعهد -فى بيان اليوم السبت- أن البلاد تمر بأجواء شتوية ستبقى متواصلة خلال الساعات القادمة، وقد تم تسجيل تساقط كميات من الثلوج بعدد من المدن فى ظل توقعات بتواصل تساقطها، مشددا على أن شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية، حيث تتجاوز 90 كلم/س مما يجعل النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحرى علما وأن حالة البحر حاليا ما بين شديد الاضطراب إلى هائج.