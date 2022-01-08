المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2021 نتائج الطلاب بالرقم المدني موقع المربع الإلكتروني

المدارس التي رفعت النتائج الكويت2021، من أكثر الأمور بحثاً عبر محرك البحث جوجل، فهناك حالة ترقب وانتظار كبيرة بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة النتائج، ويتم رفع النتائج تدريجياً بحيث ترفع كل مدرسة نتيجتها بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة، لذلك يزداد البحث بصورة كبيرة عن أسماء المدارس التي قد رفعت النتائج، ويتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال موقع وزارة التعليم الكويتية، ومن خلال موقع المربع الإلكتروني.

ويستطيع الطالب أو الطالبة بكل سهولة معرفة النتائج إلكترونياً بعدة خطوات بسيطة سوف نشرحها فيما يلي، وقد نجحت وزارة التربية والتعليم الكويتية في الخروج بالامتحانات إلى بر الآمان، وذلك باتباع كافة الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الخطير، وللحفاظ على الطلاب والكادر التعليمي وكافة العاملين بالتربية والتعليم، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط نتائج الطلاب الكويت، وأسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2021 وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت

يوجد حتى الآن 166 مدرسة رفعت النتائج على موقع المربع الإلكتروني، لذلك يستطيع طلاب وطالبات هذه المدارس الدخول الآن لمعرفة النتيجة الخاصة بهم، وتتوالي المدارس في رفع النتائج تباعاً، لذلك يجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقف لحظة بلحظة للاستعلام عن النتائج ولمعرفة المدارس التي رفعت النتائج بالفعل، ونحن هنا في موقع ثقفني سوف نوفر لكم بيان بأسماء المدارس التي رفعت النتائج بالفعل، تسهيلاً عليكم من معاناة البحث وحرصاً منا للبحث عن للمعلومة الصحيحة والموثقة، وفيما يلي جدول يبين بالتفصيل المدارس التي رفعت النتائج بالفعل.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2021

وزارة التربية والتعليم الكويتية من أكثر الوزارات استخداماً للتكنولوجيا الحديثة، خاصةً بعد ظهور وباء كورونا الخطير وبعد اللجوء للتعليم عن بعد كحل وحيد وآمن عن التعليم الحضوري، بسبب غلق المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا الخطير، وقامت وزارة التعليم بإنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية الخادمة للتعليم.

موقع المربع الإلكتروني

يعد موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم الكويتية من أشهر المواقع التعليمية في الكويت. ويبحث عنه الطلاب باستمرار على محرك البحث جوجل. لأنه هو الموقع الذي يتم من خلال الإعلان عن نتائج كافة مراحل التعليم في الكويت. والذي يستطيع الطالب من خلاله معرفة النتيجة الخاصة به بكل سهولة. دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة والتعرض للازدحام وخطر الإصابة بكورونا.

في البداية يجب الدخول على رابط المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw.

لمعرفة المدارس التي رفعت النتائج يتم النقر على أيقونة “إحصائيات المدارس”.

لمعرفة النتيجة يجب الضغط على اختيار “نتائج باقي المراحل”.

إدخال الرقم المدني والنقر على أيقونة “بحث”.

لمعرفة نتائج الثاني عشر يتم اختيار أيقونة “نتائج الثاني عشر” وهي لم تفعل بعد.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت وطريقة الاستعلام عن النتيجة