إشارة بث تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريفيا ٢٠٢٢ مجانا نايل سات – استرا – عرب سات – هوت بيرد

إشارة بث تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريفيا ٢٠٢٢ مجانا على النايل سات واسترا وعرب سات وهونبيرد هي محور اهتمان عشاق الساحرة المستديرة، هذا وقد تعاظم البحث عشية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية عن ترددات القنوات المجانية والمفتوحة التي تذيع مباريات البطولة والتي تبدأ أول مبارياتها في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساء يوم الأحد 9 يناير، حيث تقام مباراة الكاميرون وهي الدولة المستضيفة للبطولة ضد بوركينا فاسو، هذا وقد احتلت مصر قائمة الدول الأكثر فوزا بتلك البطولة، حيث حصدت منتخب مصر 7 ألقاب للبطولة، هذا وقد أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت ماكس الرياضية القطرية عن حصولها على حق نقل وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط، كما أعلنت العديد من القنوات المفتوحة والمجانية عن نقل مباريات البطولة مجاناً، وذلك لكونها من القنوات الرياضية المفتوحة المجانية.إشارة بث تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريفيا ٢٠٢٢ (المفتوحة المجانية) على نايل سات
ويجب أن ننوه على أن هذا التقرير سيستمر تحديثه بصفة مستورة يوميا وعلى مدار الساعة طوال أيام البطولة، وسيشمل التحديد نتائج المباريات لدور المجموعات والأدوار النهائية، وكذلك موعد المباريات يومياً، وجدول ترتيب المجموعات بصفة يومية، لذلك يحب الاحتفاظ برابط هذا التقرير ليكون متابعي موقعنا الكرام على علم دائم بجميع الأخبار والنتائج المتعلقة ببطولة كأس أمم أفريقيا بالقنوات الجديدة التي ستُعلن عن نقل المباريات مجانا، حيث سنضيف بهذا التقرير ترددات القنوات الجديدة التي ستذيع مباريات بطولة أمم أفريقيا بشكل مجاني ومفتوح.القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ على النايل سات
هذا وقد أعلنت عدة قنوات عربية وأفريقية وأوروبية عن نقل أحداث ومباريات وفاعليات بطولة كأس أمم أفريقيا، وأول تلك القنوات كانت شبكة قنوات بي إن سبورت من خلال قناتين خصصتهما الشبكة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وهما قناتي بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية beIN Sports HD 1-2 Max، كما أعلنت قنوات أخري عن نقل مباريات البطولة وسنستعرض أسماء وترددات هذه القنوات من خلال هذا التقرير.تردد قناة بي إن سبورت ماكس الأولى beIN Sports HD 1 Max على نايل سات وعرب سات
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat مدار نايل سات
|12604
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|Arabsat 2C/2D/3A
|11585
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 8 West A
|11013
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|Arabsat 2C/2D/3A
|11623
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|موعد المباراة
|طرفي المباراة
|
المجموعة
|
|الكاميرون ضد بوركينا فاسو
|
المجموعة الأولى (A)
|
|أثيوبيا ضد جزر الرأس الأخضر
|
المجموعة الأولى (A)
- النبأ الليبية: النايل سات – تردد 11096 – استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.
- الجزائرية الأولى: نايلسات – تردد 11680 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ ( 5/6 ).
- تيلي تشاد: النايل سات – تردد 12015- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.
- فوكس سبورت: النايل سات – تردد 12284- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.
- آرينا سبورت: هوتبيرد – تردد 11595- استقطاب عمودي – معدل ترميز 27500 – تصحيح الخطأ 6/5.
- يورو سبورت: هوت بيرد – تردد 11090 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – تصحيح 3/4 – تشفيرارديتو 2.
- RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E – تردد 11900- استقطاب H – معدل ترميز 27500.
- RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E – تردد 11996- استقطاب H – ترميز 27500.
الوسوم
إشارة بث تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريفيا ٢٠٢٢ مجانا على النايل سات واسترا وعرب سات وهونبيرد هي محور اهتمان عشاق الساحرة المستديرة، هذا وقد تعاظم البحث عشية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية عن ترددات القنوات المجانية والمفتوحة التي تذيع مباريات البطولة والتي تبدأ أول مبارياتها في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساء يوم الأحد 9 يناير، حيث تقام مباراة الكاميرون وهي الدولة المستضيفة للبطولة ضد بوركينا فاسو، هذا وقد احتلت مصر قائمة الدول الأكثر فوزا بتلك البطولة، حيث حصدت منتخب مصر 7 ألقاب للبطولة، هذا وقد أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت ماكس الرياضية القطرية عن حصولها على حق نقل وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط، كما أعلنت العديد من القنوات المفتوحة والمجانية عن نقل مباريات البطولة مجاناً، وذلك لكونها من القنوات الرياضية المفتوحة المجانية.إشارة بث تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريفيا ٢٠٢٢ (المفتوحة المجانية) على نايل سات
ويجب أن ننوه على أن هذا التقرير سيستمر تحديثه بصفة مستورة يوميا وعلى مدار الساعة طوال أيام البطولة، وسيشمل التحديد نتائج المباريات لدور المجموعات والأدوار النهائية، وكذلك موعد المباريات يومياً، وجدول ترتيب المجموعات بصفة يومية، لذلك يحب الاحتفاظ برابط هذا التقرير ليكون متابعي موقعنا الكرام على علم دائم بجميع الأخبار والنتائج المتعلقة ببطولة كأس أمم أفريقيا بالقنوات الجديدة التي ستُعلن عن نقل المباريات مجانا، حيث سنضيف بهذا التقرير ترددات القنوات الجديدة التي ستذيع مباريات بطولة أمم أفريقيا بشكل مجاني ومفتوح.القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ على النايل سات
هذا وقد أعلنت عدة قنوات عربية وأفريقية وأوروبية عن نقل أحداث ومباريات وفاعليات بطولة كأس أمم أفريقيا، وأول تلك القنوات كانت شبكة قنوات بي إن سبورت من خلال قناتين خصصتهما الشبكة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وهما قناتي بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية beIN Sports HD 1-2 Max، كما أعلنت قنوات أخري عن نقل مباريات البطولة وسنستعرض أسماء وترددات هذه القنوات من خلال هذا التقرير.تردد قناة بي إن سبورت ماكس الأولى beIN Sports HD 1 Max على نايل سات وعرب سات
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat مدار نايل سات
|12604
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|Arabsat 2C/2D/3A
|11585
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 8 West A
|11013
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|Arabsat 2C/2D/3A
|11623
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|موعد المباراة
|طرفي المباراة
|
المجموعة
|
|الكاميرون ضد بوركينا فاسو
|
المجموعة الأولى (A)
|
|أثيوبيا ضد جزر الرأس الأخضر
|
المجموعة الأولى (A)
- النبأ الليبية: النايل سات – تردد 11096 – استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.
- الجزائرية الأولى: نايلسات – تردد 11680 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ ( 5/6 ).
- تيلي تشاد: النايل سات – تردد 12015- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.
- فوكس سبورت: النايل سات – تردد 12284- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.
- آرينا سبورت: هوتبيرد – تردد 11595- استقطاب عمودي – معدل ترميز 27500 – تصحيح الخطأ 6/5.
- يورو سبورت: هوت بيرد – تردد 11090 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – تصحيح 3/4 – تشفيرارديتو 2.
- RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E – تردد 11900- استقطاب H – معدل ترميز 27500.
- RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E – تردد 11996- استقطاب H – ترميز 27500.