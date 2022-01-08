إشارة بث تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريفيا ٢٠٢٢ مجانا نايل سات – استرا – عرب سات – هوت بيرد

إشارة بث تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريفيا ٢٠٢٢ مجانا على النايل سات واسترا وعرب سات وهونبيرد هي محور اهتمان عشاق الساحرة المستديرة، هذا وقد تعاظم البحث عشية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية عن ترددات القنوات المجانية والمفتوحة التي تذيع مباريات البطولة والتي تبدأ أول مبارياتها في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساء يوم الأحد 9 يناير، حيث تقام مباراة الكاميرون وهي الدولة المستضيفة للبطولة ضد بوركينا فاسو، هذا وقد احتلت مصر قائمة الدول الأكثر فوزا بتلك البطولة، حيث حصدت منتخب مصر 7 ألقاب للبطولة، هذا وقد أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت ماكس الرياضية القطرية عن حصولها على حق نقل وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط، كما أعلنت العديد من القنوات المفتوحة والمجانية عن نقل مباريات البطولة مجاناً، وذلك لكونها من القنوات الرياضية المفتوحة المجانية.

إشارة بث تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريفيا ٢٠٢٢ (المفتوحة المجانية) على نايل سات

ويجب أن ننوه على أن هذا التقرير سيستمر تحديثه بصفة مستورة يوميا وعلى مدار الساعة طوال أيام البطولة، وسيشمل التحديد نتائج المباريات لدور المجموعات والأدوار النهائية، وكذلك موعد المباريات يومياً، وجدول ترتيب المجموعات بصفة يومية، لذلك يحب الاحتفاظ برابط هذا التقرير ليكون متابعي موقعنا الكرام على علم دائم بجميع الأخبار والنتائج المتعلقة ببطولة كأس أمم أفريقيا بالقنوات الجديدة التي ستُعلن عن نقل المباريات مجانا، حيث سنضيف بهذا التقرير ترددات القنوات الجديدة التي ستذيع مباريات بطولة أمم أفريقيا بشكل مجاني ومفتوح.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ على النايل سات

هذا وقد أعلنت عدة قنوات عربية وأفريقية وأوروبية عن نقل أحداث ومباريات وفاعليات بطولة كأس أمم أفريقيا، وأول تلك القنوات كانت شبكة قنوات بي إن سبورت من خلال قناتين خصصتهما الشبكة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وهما قناتي بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية beIN Sports HD 1-2 Max، كما أعلنت قنوات أخري عن نقل مباريات البطولة وسنستعرض أسماء وترددات هذه القنوات من خلال هذا التقرير.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat مدار نايل سات 12604 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11623 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الأولى beIN Sports HD 1 Max على نايل سات وعرب ساتترددات قناة بي إن سبورت ماكس الثانية beIN Sports HD 2 Max

موعد المباراة طرفي المباراة المجموعة الأحد 9 يناير 2022

السادسة بتوقيت القاهرة

السابعة بتوقيت مكة المكرمة الكاميرون ضد بوركينا فاسو المجموعة الأولى (A) التاسعة بتوقيت مصر.

العاشرة بتوقيت السعودية أثيوبيا ضد جزر الرأس الأخضر المجموعة الأولى (A)

القنوات الناقلة لأمم أفريفيا ٢٠٢٢