ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 مجانًا

ننشر لكم الآن كيفية الحصول على تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية لمتابعة أقوى فاعليات كأس أمم افريقيا 2022، ويعد كأس أمم أفريقيا واحدة من أهم البطولات القارية التي ينتظرها الكثير من المواطنين في مختلف الدول للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة، حيث أن بطولة كأس أمم أفريقيا لهذا العام سوف تكون الأقوى على الإطلاق، وسوف يشهد انطلاقها أرض دولة الكاميرون على أن تكون من خلال الفترة بين يوم 9 يناير ل يوم 9 فبراير لهذا العام، ويذكر أن قرعة هذه البطولة تم الإعلان عنها منذ عدة أيام بشكل رسمي والتي وقع فيها المنتخب المصري ضمن إطار منافسات المجموعة الرابعة ويكون معه في ذات المجموعة عدد من المنتخبات القوية مثل دولة نيجيريا وغينيا بيساو.

قد تم الإعلان أن مجموعة قنوات بين سبورت الشهيرة في العالم، قد حصلت على جميع حقوق بث البطولة بشكل عام وجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية وذلك في مختلف دولة منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية ككل، حيث يمكنك متابعة جميع المباريات عبر قناة بين سبورت اكسترا الشهيرة وذلك من خلال كتابة التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

نزل تردد قناة النبأ الليبية وتابع مباريات الجولة الأولى كأس أمم افريقيا مجانًا

تردد قناة أون تايم سبورت 2022

حسب ما تردد في بعض من الأوساط الرياضية أن شبكة قنوات أون تايم سبورت سوف تقوم بإذاعة بعض من مباريات المنتخب المصري، حيث أصبح الأن يمكنكم مشاهدة جميع أحداث مباراة مصر ونيجيريا والتي تكون ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، وذلك من خلال إعادة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الذي يوجد على القمر النايل سات لعام 2022:

التردد:- 11449.

الاستقطاب:- عمودي.

معدل الترميز:- 27500.

مواعيد مباريات المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2022

وجاء جدول مواعيد مباريات مصر لكأس أمم أفريقيا، على أن تكون هذه المواعيد كالتالي: