أخبار اليمن : العدوان يدمر أبراج الإتصالات في ريدة بعمران

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العدوان يدمر أبراج الإتصالات في ريدة بعمران

دمر طيران تحالف العدوان مساء اليوم أبراج الإتصالات في مديرية ريدة بمحافظة عمران. العدوان يدمر أبراج الإتصالات في ريدة بعمراندمر طيران تحالف العدوان مساء اليوم أبراج الإتصالات في مديرية ريدة بمحافظة عمران. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات أبراج الإتصالات في منطقة قرن الأعجم بمديرية ريدة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. ويواصل طيران العدوان السعودي استهدافاته المتكررة والممنهجة لمواقع ومحطات شبكة الاتصالات في أكثر من منطقة بمختلف المحافظات منذ بداية العدوان. حيث كبد شركة الاتصالات خسائر جسيمة ناهيك عن تعطيل مصالح المواطنين في المناطق المستهدفة وزيادة معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان.

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