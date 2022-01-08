قتل ثلاثة جنود أتراك في انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في أنقرة.
وقالت الوزارة إن الجنود قتلوا في انفجار قنبلة محلية الصنع في بلدة أقجة قلعة بمحافظة شانلي أورفة، بدون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 12 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني في هجوم استهدفهم في منطقة أقجة قلعة عند الشريط الحدودي مع سوريا، في ذات النقطة التي قتل فيها 3 جنود أتراك في تفجير العبوة الناسفة.
وشنت أنقرة عددا من العمليات العسكرية في تركيا والعراق وسوريا ضد مقاتلين أكراد ينتمون أو يرتبطون بحزب العمال الكردستاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 جنود أتراك على الحدود السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.