الدفاع الإماراتية تعلن انطلاق تمرين درع الإمارات المشترك 50

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم عن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك 50 " فى الاتجاه الغربى من المسرح البحرى لدولة الإمارات، وسيستمر حتى 14 يناير الجارى ، ويأتى هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.





كما يأتى تنظيم التمرين -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم السبت، ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أى اخطار أو تحديات مستقبلية فى كل الظروف والأوقات. وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامرى قائد العمليات المشتركة إن هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن فى مختلف البيئات العملياتية. وأضاف "نحن فخورون بإنجازات الدولة فى المجال العسكرى على مدى خمسين عاما فى أوقات السلم والحرب ونراهن على قدراتنا العسكرية التى أصبحت محط أنظار وتقدير العالم".

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