مقتل 140 شخصا في هجمات لقطاع طرق مسلحين بنيجيريا



أكدت السلطات النيجيرية مقتل أكثر من 140 شخصا في عمليات مسلحة خلال هذا الأسبوع على أيدي "قطاع طرق"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال شاهد عيان وهو زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زامفارا، إن السكان هناك دفنوا "143 شخصا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات".

فيما أكد المتحدث باسم شرطة نيجيريا محمد شيهو أن: "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 تلميذا مخطوفا" بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين.

لفت إلى أن "قُطّاع الطرق" أغلقوا، ليلة رأس السنة، طريقًا سريعة وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ، بهدف الحصول على فدية.