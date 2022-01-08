أكدت السلطات النيجيرية مقتل أكثر من 140 شخصا في عمليات مسلحة خلال هذا الأسبوع على أيدي "قطاع طرق"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال شاهد عيان وهو زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زامفارا، إن السكان هناك دفنوا "143 شخصا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات".
فيما أكد المتحدث باسم شرطة نيجيريا محمد شيهو أن: "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 تلميذا مخطوفا" بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين.
لفت إلى أن "قُطّاع الطرق" أغلقوا، ليلة رأس السنة، طريقًا سريعة وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ، بهدف الحصول على فدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 140 شخصا في هجمات لقطاع طرق مسلحين بنيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.