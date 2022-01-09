منصة مُدد السعودية 1443 وتفاصيل نظام حماية الأجور بالشروط والخطوات

منصة مُدد السعودية 1443 ، تهتم الحكومة السعودية بتوفير منصات الكترونية من أجل إنهاء كل المهام التي يحتاج لها المواطنين سواء أكان مالية أو إدارية، بدلًا من إهدار الوقت، لذا أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصة مُدد 1443 والتي تساعد أصحاب الشركات والمؤسسات العامة مهما كان نشاطها مالي، إداري، القيام بكل المهام الخاص بها، لتوفير كل الحماية لحقوق العاملين لديهم، ومن خلالنا اليوم سنوضح لكم نظام حماية الأجور عبر منصة مُدد 1443، وخطوات التسجيل، والشروط، وما هو رقم مُدد الموحد.

منصة مُدد السعودية 1443

تعد منصة مُدد من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات أكثر من رائعة، لحماية الأجور، حيث تقدم خدمة تحويل رواتب الموظفين للحساب البنكي الخاص بالموظف، علمًا بأن للموظف الحق في إدارة الرواتب، بالإضافة لخدمة توثيق عقد الموظف بالمنشأة، وغيرها من الخدمات مثل:-

خدمة المحافظ الإلكترونية الجديدة من أجل تحويل الرواتب عليها.

الربط بين نظام حماية الأجور في المملكة العربية السعودية.

مساعدة المؤسسات في إدارة البيانات والتعديل عليها عبر المنصة.

شروط التسجيل في منصة مُدد

من أجل التسجيل في المنصة يشترط توفر بعض الأمور مثل:-

توفر ملف للمؤسسة في وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون للمؤسسة حساب بنكي بالبنوك المعتمدة في المنصة.

تفعيل الحساب عبر بوابة أبشر.

توفر حسابات مفعلة للعاملين في المؤسسة عبر بوابة أبشر.

يجب توفر عنوان وطني، سجل تجاري للمنشأة كلًا منهم ساري.

خطوات التسجيل في منصة مُدد 1443 للأفراد

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط لمنصة مُدد من أجل التسجيل فيها بكل سهولة، والذي يمكن من خلاله التسجيل في المنصة والقيام بكل المهام المطلوبة، وللتسجيل يجب الضغط على الرابط الرسمي للمنصة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-