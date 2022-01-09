التعليم السعودي هل عودة الدراسة الحضورية للابتدائي باتت قريبة خبراء الصحة والتعليم يجيبون

عودة الدراسة الحضورية باتت قريبة للغاية ومع قيام وزارة الصحة بالمشاركة مع وزارة التعليم بالإعلان عن مؤتمر عاجل في الغد، وحرص العديد من الخبراء على القيام باستنباط بعض الحقائق حيال تصريحات متحدث الصحة اليوم حيث قالوا أنه من المرجح أن يعود طلاب الابتدائية بسبب أن الوضع الوبائي الحالي بات قريب أن ينتهي من المملكة، لذلك إليك بعض التفاصيل عبر هذا المقال.

عودة الدراسة الحضورية للابتدائي

مع قيام المتحدث اليوم بالتأكيد على أولياء الأمور أنهم يجب أن يقوموا بتحصين أطفالهم بدء من عمر 5 سنوات، وهذا لكي يتمكنوا من الالتحاق بشكل عادي داخل المدارس كما العادة، وهذا بعد أن تم إصدار قرار خلال الفصل الدراسي الأول عن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى عن بعد في أول إجازة داخل التقويم الدراسي لعام 1443هـ وهي إجازة العيد الوطني.

تصريحات متحدث وزارة الصحة

حرص اليوم متحدث وزارة الصحة على التحدث عن سعادته بعودة الطلاب إلى حياتهم الطبيعية ألا وهي الحياة داخل المدارس، وحرص على التحدث على الإشاعات التي صدرت من بعض الأشخاص مؤخرًا أن هناك تعليق بعد إجازة منتصف الترم الثاني، لكنه حرص على النفس وقال إن الطلاب سيعودون بشكل عادي للغاية وهذا لأن التعليم أمر هام في حياة جميع المواطنين.

كما حرص على إضافة أن الوضع الوبائي داخل المملكة أصبح في تناقص كما ظهرت في الإحصائيات، لذلك من الممكن أن تعود الدراسة الحضورية الطبيعية لجميع الصفوف الدراسية من أول الصفوف الابتدائية حتى الثانوية التي تقوم بالحضور بالفعل.

عودة المدارس الابتدائية

سبق وتحدثنا عن عودة المدارس الابتدائية حضوريًا كتكهن من الخبراء حسب تصريحات متحدث وزارة الصحة، وسنحرص على القيام بمتابعة الأمر عبر ثقفني خلال مؤتمر وزارتي الصحة والتعليم الذي تم الإعلان عنه في الغد الموافق يوم الأحد، لذلك على أولياء الأمور أن يقوموا بالانتباه حتى يتعرفوا ما إذا كانت عودة الابتدائي قريبة أم لا.

الإجراءات الاحترازية في البلاد

يجب أن يعلم جميع أولياء الأمور أن وزارة التعليم ووزارة الصحة حريصة بشكل كامل على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية من وضع مسافات تباعدية أو إنشاء أنظمة جديدة مثل أنظمة المجموعات التي تم وضعها، لذلك كونوا واثقين.