أصنعي بنفسك بسكويت الكوكيز بالشيكولاتة والفراولة في دقائق ومثل الجاهز في المحلات

طريقة عمل كوكيز الشوفان، يعد الكوكيز أحد أنواع البسكويت الذي يفضل تناوله الكثير وخاصة الأطفال ويمتاز الكوكيز بأنه مقرمش ولذيذ عن انواع البسكويت العادي، ويستخدم الكوكيز كوجبة فطور الصباح أو العشاء ويوجد عدّة أنواع من الكوكيز فيوجد منها الكوكيز بالشكولاتة والكوكيز بالفواكه وكذلك الكوكيز ب الشوفان، وسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة تحضير بسكويت الكوكيز بالشوفان بطرقة سهلة وصحية بحيث يتمكن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية تناول الكوكيز والاستمتاع بمذاق الشهي.

طريقة تحضير كوكيز الشوفان

المكونات:

لتحضير كوكيز الشوفان بالقرفة سوف نقوم بإحضار هذه المكونات:

ربع كوب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات.

مقدار كوب من الشوفان.

ومقدار ربع كوب من الحليب السائل.

مقدار ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من القرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

مكونات كوكيز الشوفان والزبيب:

عدد كوبان من السكر الأبيض.

مقدار نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

بيضة واحدة مخفوقة.

نصف كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الشوفان.

نصف كوب من الزبيب المفروم فرماً خشناً.

نصف كوب من عين الجمل المفروم فرماً خشناً.

مكونات كوكيز الشوفان بالشكولاتة:

كوبان من الشوفان.

كوبان من الدقيق الأبيض.

واحد كوب من السمنة السائلة أو الزيت النباتي حسب الرغبة.

نصف كوب من حبوب الشوكولاتة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

نصف كوب من السكر البني.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ربع كوب من المكسرات المشكلة مثل عين الجمل أو اللوز.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات الجافة داخل اناء ثم نقوم بوضع مقدار الحليب والزبدة السائلة وكذلك نضيف الفانيلا السائلة ونقوم بمزج المكونات جيداً حتي يصبح لدينا خليط متجانس. ثم بعد ذلك نكور قطع بسكويت الكوكيز باليد على هيئة دوائر متوسطة الحجم ثم نضع قطع بسكويت الكوكيز في صينية الخبز مدهونة بالزيت وحين الانتهاء من تشكيل جميع الكمية يتم خبز بسكويت الكوكيز في فرن متوسط الحرارة لمدة عشرون دقيقة حتي ينضج ويصبح لونه ذهبياً.

تحضير كوكيز الشوفان بالفراولة

المكونات:

كوب من الحليب السائل.

مقدار نصف كوب من الشوفان.

كوبان من الكورن فليكس.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الكريمة المخفوقة.

كوب من الفراولة المقطعة قطع صغيرة.

طريقة التحضير: