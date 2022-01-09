الجيش اللبنانى: ضبط 3 أشخاص للاشتباه بتورطهم فى تهريب كبتاجون للأردن

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش اللبنانى أن دورية من مديرية المخابرات فى بلدة مجدل عنجر بالبقاع ألقت القبض على 3 مواطنين للاشتباه بتورطهم فى عملية تهريب شحنة من حبوب الكبتاجون بالأردن قبل مدة، وقيام أحدهم الذى يعمل كمخلص جمركى على تخليص أوراق الشحنة المذكورة.
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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