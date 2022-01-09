الكاف يصدر قوانين كورونا "صارمة" قبيل انطلاق أمم أفريقيا

ستطالب الفرق بلعب مباريات إذا كان لديها ما لا يقل عن أحد عشر لاعبا متاحا تظهر نتيجة اختبارهم لكوفيد-19 سلبية.

وقال المنظمون في تحديث للوائح "سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبًا على الأقل خاسرا للمباراة 0-2".

لكنهم قالوا إن للجنة المنظمة الحق في "اتخاذ القرار المناسب" في "حالات استثنائية".

وفي حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق أن يحل محل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر.

وتأثر العديد من الفرق بالإصابة بفيروس كورونا في فترة الاستعداد للبطولة المقامة في الكاميرون التي تنطلق الأحد.