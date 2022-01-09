أكثر من 146 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب أرقام الحكومة، سجلت 146 ألفا و390 إصابة جديدة فى 24 ساعة، فى تراجع عن العدد القياسى الذى سجل الثلاثاء.

ورغم أن عدد المصابين فى المستشفيات هو راهنا أقل من ذلك الذى سجل خلال الموجات السابقة (18 ألفا و454 شخصا السبت)، لا يزال الضغط على النظام الصحى بالغ الشدة.

وسجل النظام الصحى فى إنجلترا فى الثانى من يناير غياب أكثر من 39 ألفا من أفراد الطواقم الطبية بسبب خضوعهم للحجر بعد إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين، فى زيادة نسبتها 59 فى المئة خلال أسبوع.

ويشمل هذا العدد غياب 4700 شخص فى لندن التى شكلت بؤرة التفشى الجديد للوباء.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون عبر تويتر "فيروس كورونا يتسبب فى خسائر فادحة ببلدنا واليوم وصل عدد الوفيات المسجلة إلى 150 ألفا".

ووجه جونسون فى تغريدة منفصلة رسالة تعزية إلى أهالى الضحايا، مؤكداً أن كل وفاة "تمثل خسارة عميقة للعائلات والأصدقاء والمناطق المتضررة".

وشدد على أنه "للانتهاء من هذا الوباء، يجب أن يحصل كل شخص على جرعة معززة أو جرعته الأولى والثانية إذا لم يتلقاها بعد".