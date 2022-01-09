مواعيد وأسعار حجز تذاكر قطار الرياض الاحساء وطريقة الحجز اون لاين

مواعيد وأسعار مواعيد وأسعار حجز تذاكر قطار الرياض الاحساء أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين، حيث القطار من أفضل وسائل المواصلات السريعة في المملكة، وهو يعمل بشكل كبير ومريح لذلك حاز على شعبية كبيرة بين المواطنين، وسوف نذكر في هذا المقال أسعار التذاكر والمواعيد الخاصة بالقطار من الرياض إلى الاحساء.

إذا كنت تريد حجز القطار من الرياض إلى الاحساء، وكل ما عليك فعله هو زيارة التطبيق الخاص بذلك ويمكن من خلاله تحديد الموعد المناسب بشكل الكتروني.

يتم الأمر عن طريق الدخول على الموقع الخاص بالخطوط السعودية الحديدية ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وتضغط على تسجيل الدخول، وبعد ذلك تضغط على احجز رحلة الآن.

قم بتحديد المحطة التي ستغادرها وهي الرياض ومحطة الوصول وهي الاحساء وتختار التاريخ الذي تريد الذهاب فيه و تاريخ الوصول ونوع التذكرة وعدد الركاب وأعمارهم ثم تضغط على إتمام الحجز.

كيفية حجز قطار من الرياض الى الاحساء

التذكرة للأطفال الرضع من الدرجة الثانية تبلغ تكلفتها حوالي 8.4 ريال سعودي، بينما الدرجة الثانية للأطفال هي 39.9 ريال سعودي.

والبالغين تذكرة الدرجة الثانية لهم تبلغ 78.75 ريال سعودي.

الدرجة الأولى للرضع تكلفتها 13.65 ريال سعودي، بينما الدرجة الأولى للأطفال 68.25 ريال سعودي.

وتبلغ تذكرة الدرجة الأولى بالنسبة للبالغين 136.5 ريال سعودي.

اسعار تذاكر قطار الرياض الاحساءمواعيد القطار المتجه من الرياض إلى الاحساء

يوجد أكثر من موعد إلى قطار الرياض الاحساء فهناك ميعاد الساعة الثالثة صباحا و 45 دقيقة.

ويوجد قطار 5:10 صباحا، واخر 8:05 في الصباح.

هناك قطار 10:13 صباحا وآخر الحادية عشر و 43 دقيقة في الصباح.

وبالنسبة للمواعيد المسائية فيوجد الساعة الواحدة و35 دقيقة في المساء، وقطار الساعة الثالثة و42 دقيقة في المساء.

يوجد قطار الساعة 5:48 في المساء وواحد الساعة 7:55 في المساء وآخر 9:44 في المساء.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا أسعار الدرجة الأولى والثانية لتذاكر القطار المتجه من الرياض إلى الاحساء، كما ذكرنا كيفية تسجيل الرحلة بسهولة وحجزها الكترونيا، والعديد من المعلومات المختلفة حول مواعيد القطار من الرياض إلى الاحساء سواء كانت في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية ومن خلال هذا المقال تستطيع معرفة خطوات الحجز وأسعار التذاكر والمواعيد بكل سهولة وبساطة.