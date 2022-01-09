كورونا يجتاح العالم.. اعرف آخر إحصائيات الفيروس فى الدول

جدة - نرمين السيد - واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء "كورونا" عالميا، اليوم السبت، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.





فى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 184 حالة وفاة، و197 ألفا و552 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 138 ألفا و881 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المؤكدة المسجلة خلال نفس الفترة 7 ملايين و281 ألفا و297 إصابة.

كما سجّلت هيئة الصحة العامة فى فرنسا 143 حالة وفاة، و303 آلاف و669 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 125 ألفا و348 حالة، وإجمالى الإصابات 11 مليون و815 ألفا و121 إصابة.

وأبلغ المعهد الوطنى الهولندى للصحة العامة عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 27 ألفا و890 آخرين بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات المسجلة فى نذرلاند إلى 21 ألفا و73 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و310 آلاف و662 إصابة.

وأفاد المجلس الوطنى لأمانات الصحة فى البرازيل بوفاة 115 شخصا، وإصابة 49 ألفا و303 آخرين بفيروس "كورونا" خلال اليوم المنصرم، ليبلغ إجمالى الوفيات 619 ألفا و937 حالة، وإجمالى الإصابات التراكمى 22 مليون و499 ألفا و525 إصابة.

أما فى تشيلي، فقد أفادت وزارة الصحة بوفاة 19 شخصا وإصابة 4 آلاف و380 آخرين بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة فى البلاد حتى اليوم إلى 39 ألفا و251 حالة، وحصيلة الإصابات إلى مليون و825 ألفا و417 إصابة.