طريقة الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء والأراضي المجانية

طريقة الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء، أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن الخطوات الواجب اتباعها للحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء والأراضي المجانية، وذلك من خلال موقع “سكني” الإلكتروني الذي يتميز بتقديم وحدات سكنية تتسم بالجودة العالية وانخفاض الأسعار للوحدات العقارية، كما أنها تسعي للحفاظ علي حقوق المنتفعين وذلك عن طريق وضع أنظمة تسمح لهم بذلك، كما أكدت وزارة الإسكان بالمملكة علي تحمل جميع ضرائب القيمة المضافة على الوحدات السكنية بشرط أن يكون المسكن الأول للمستفيد وأن لا يتجاوز قيمة الوحدة السكنية 850 ألف ريال سعودي، ويأتي هذا الدعم مظهرا جهود دولة السعودية في تقديم أسعار مخفضة للوحدات السكنية التى تكون للمرة الأولي للمواطن، ويمكن التعرف علي طريقة التسجيل في منصة جود 1442 وشروطه.

طريقة الحصول وحدة سكنية تحت الإنشاء

هناك عدة خطوات يجب على من يستوفى شروط الاستحقاق السكنى اتباعها لكي يحصل على وحدة سكنية تحت الإنشاء، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي :

يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان سكني . ثم أن يقوم المتقدم بتقديم كل ما يخص حالته المالية وراتبه الشهرى . علي المتقدم البحث عن الوحدة السكنية المناسبة واختيار المنتج المراد شراءه . ثم قم بحجز الوحدة السكنية . علي المتقدم استكمال طلب التسجيل والقيام بتوقيع العقود. كما يجب علي المتقدم إصدار شهادة الضرائب المضافة .

يشترط أن الوحدة السكنية التي يرغب بها المستفيد وقام باختيارها تتوافق مع شروط الجهة التمويلية .

ثم بناء على الضوابط وآلية العمل يشترط أن تتوفر القدرة المالية عند المستفيد .

يجب أن تتوافر الوحدة السكنية .

لا يضطر المستفيد دفع ضرائب القيمة المضافة إلا في حالة تجاوز تكلفة الوحدة السكنية 850 ريال سعودي . ثم الانتفاع بوحدات سكنية ذو مستوي عالى وجودة متميزة . تخفيض سعر تملك الشقق علي المستفيد .

شروط الحصول وحدة سكنية تحت الإنشاءمميزات الوحدة السكنية تحت الإنشاءالرقم الموحد للتواصل مع وزارة الإسكان

ثم وقد أوضح برنامج سكني كيفية التواصل مع وزارة الإسكان في المملكة للحصول علي الدعم الفني، وذلك بالاتصال بالرقم الموحد (199090) أو من خلال الخدمات الأخري مثل خدمة تحدث معي عبر موقع سكني أو خدمة راسلنا أو خدمة الرد على المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير .

طريقة حجز موعد عبر تطبيق سكني

يواصل مركز سكني الشامل استقبال المراجعين ممن سبق لهم حجز موعد مسبق عبر تطبيق سكني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع سكني. ثم لانتقال إلى صفحة راسلنا. اختيار نوع المراسلة (حجز موعد). ثم استكمال البيانات الشخصية متضمنة البريد الإلكتروني. اختيار الفرع الذي ترغب في زيارته. ثم تحديد سبب الزيارة.

شروط التقديم على الأراضي المجانية

شروط التسجيل في برنامج سكني الأراضي المجانية من أهم المعلومات للكثير، وفي حال أن توافق معها المواطن السعودي الراغب بالحصول على قطعة أرض بالمجال، فيمكن له الحصول عليها بكل سهولة، وطرحت البرنامج مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين، وهي:

في حال أن كانت تحصل على أي دعم سكني آخر من القطاع الخاص، أو حتى القطاع الحكومي في المملكة العربية السّعودية، فلا تستحق الأسرة أي دعم سكني، وذلك في استيفاء مقدم الطلب شرط الأسرة . ثم يجب أن يكون المتقدم غير ممتلك للمسكن المناسب. أن يكون مقدم الطلب عمره 25 عام. ثم يجب أن يكون سعودي الجنسية وليس من أي جنسية أخرى.

ما هو برنامج سكني

هو برنامج تم أنشاءه في عام 2017، عن طريق وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة، وفى هذا التوقيت كان البرنامج يهدف، إلى تخصيص 280 ألف منتج سكني في كافة أنحاء المملكة السعودية، كما أنها قامت بتخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، توزيع 75 ألف أرض سكنية، وفى عام 2018 خصصت حوالى 300 ألف منتج سكني مقسم إلي75000 قطعة سكنية و أكثر من 125 ألف وحدة سكنية جديدة بالإضافة إلي 100 ألف تمويل سكني مدعم .