انهيار كتلة صخرية على مراكب سياحية بالبرازيل ومصرع 5 أشخاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفصال كتلة صخرية وسقوطها على عدة قوارب ترفيهية، فوق بحيرة فى منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس غرايس. وأمكن سماع صراخ العديد من السياح بينما اصطدم عمود من الصخور بالمياه، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن فقدان 20 شخصا جراء الحادث.

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