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عمر شويل - جدة منصة دعم الكهرباء emrc.gov.jo والتي يتم إطلاقها بشكل تجريبي من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالأردن ويتم من خلالها تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفق عدد من المعايير التي يتم وضعها لتقديم الدعم للمواطنين الأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة، ويتم الإعلان عن الأسعار المقررة للكهرباء في نيسان 2022 وتطبيق الأسعار الجديدة في نفس الشهر، ويتطلع جيع المقيمين على أراضي المملكة التعرف على الأسعار الجديدة وكيفية الاستفادة من دعم الكهرباء بالمنظومة الجديدة.

منصة دعم الكهرباء emrc.gov.jo التعرفة الكهربائية الجديدة (نيسان 2022) وشرائح استحقاق الدعم

وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة بالمملكة بالحرص على تقديم الخدمات لفئات واسعة من المواطنين، حيث يرتفع سعر إنتاج الطاقة في جميع دول العالم ويكون هنالك ندرة في مصادر الطاقة في العديد من الدول، كما يتم تقنين استخدام الطاقة بالمملكة للاستخدام المثل لها مع الحرص على عدم ارتفاع ثمنها بشكل كبير للمستهلكين، حيث يتم تحديد أسعار الكهرباء الجديدة حسب عدد من العوامل.

كيفية الاستفادة من دعم الكهرباء وموعد التطبيق

يتم في منتصف شهر يناير 2022 الإعلان عن الأسعار المقررة للكهرباء بالمملكة، على أن يبدا التطبيق الأكيد لتلك الأسعار في الأول من نيسان 2022، ويتم الاستفادة من الدعم حسب حالتين:

حسب الاستهلاك الشهري للمواطن، حيث يتم تحديد السعر حسب شرائح الاستهلاك.

الاحتساب حسب حاجة المواطن للدعم، حيث يتم تحديد تعريفة خاصة لعدد من فئات المجتمع.

كيفية احتساب الكهرباء لاستهلاك المنازل

حيث يتم الاحتساب حسب الاستهلاك الشهري للكهرباء وذلك بالجدول التالي:

من 1 – 300 ك. و. س / شهر 50 من 301 – 600 ك. و. س / شهر 100 أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

كيفية الاحتساب حسب الحاجة إلى الدعم

يتم الاحتساب حسب حاجة المواطن للدعم وتسجيله في منظومة الدعم القومية بخصم 2.5 دينار شهريا إذا كان إجمالي الاستهلاك من 51 وحتى 200 كيلو وات، أو 2 دينار لاستهلاك من 201 وحتى 600 كيلو وات ساعة في الشهر، وذلك على النحو التالي:

شريحة الاستهلاك في الشهر التعرفة الجديدة (فلس / كيلو واط ساعة /شهر) من 1 – 1000 ك. و. س / شهر 120 أكثر من 1000 ك. و. س / شهر 150

شروط التسجيل في منظومة دعم الكهرباء الجديدة

للمواطنين الأردنيين عليهم الحصول على كافة المستندات الخاصة بالأسرة وتقديمها عند التسجيل على ان يتم تقديم الدعم على عداد كهرباء واحد فقط لكل رب أسرة، وغذا كان له أكثر من زوجة يتم تحديد عدد شرائح الدعم حسب الزوجات في دفتر العائلة.

يتم تسجيل الأردنيات المتزوجات بغير أردنيين إذا كان لديهن دفتر اسرة بصفة رب أسرة.

يقوم مسجلي صندوق المعونة الوطنية والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بالتسجيل.

جميع منتفعي الدعم التكميلي (تكافل 1 – 3).

منتفعي المكرمة الملكية السامية.

المقيمين بالملكة من ابناء قطاع غزة والذين لديهم رابط اسري، ويكون عليهم مراجعة دائرة الأحوال المدنية.

يتم تسجيل أصحاب الجوازات الأردنية المؤقتة، ممن ليس لهم روابط اسرية بالمملكة من ابناء القطاع، يكون عليهم مراجعة مصلحة الأحوال المدنية.

كيفية التسجيل في منظومة دعم الكهرباء إلكترونيا