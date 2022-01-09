epedu.gov.iq الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي 2022 بالرقم الامتحاني جميع المحافظات

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي 2022 بالتزامن مع اقتراب طرح وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي 2022، فنجد ان رغبة الطلاب واولياء الأمور تنصب في هذا التوقيت للتعرف على تفاصيل الاستعلام عن النتائج الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية والمعلن رسميا خلال الأيام الأخيرة، حيث تعد هذه الامتحانات هي الفرصة الأخيرة امام طلاب الصف السادس الاعدادي لاجتياز هذا العام الدراسي بعدما تم اجراء امتحانات الدور الثاني التكميلي بعدما قام عدد من الطلاب بتقديم اعتراضات على النتائج الخاصة بامتحانات الدور الثاني، وعلى الفور قد بدأت الوزارة في اجراء علميات تصحيح الامتحانات في لجان التصحيح.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي 2022 في العراق

أنتهى طلاب الصف السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي خلال الفترة الأخيرة من أداء الامتحانات بجميع المحافظات بكافة المدارس في العراق بشكل عام، وعلى الفور قد بدأت علميات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب ليتم رصد الدرجات، فقد اكدت الوزارة ان نتائج طلاب الصف السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة لها بعدما تم الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات، ليتم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب ومن ثم طرح النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، فقد اكدت الوزارة ان النتائج سوف يتم طرحها خلال الساعات القلية المقبلة ليتم استخراجها الكترونيا.

طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي 2022

سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي بجميع محافظات العراق، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الكترونيا، وتعد هذه الامتحانات الفرصة الأخيرة امام الطلاب لاختيارها تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم الاستعلام عن النتائج مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية.