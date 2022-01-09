رابط استخراج عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 حسب الاسم و رقم المقعد وزارة التربية والتعليم

رابط استخراج عن نتائج التوجيهي تتزايد معدلات البحث على نطاق واسع من قبل الطلاب واولياء الأمور في جميع أنحاء الأردن في هذا التوقيت للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 للطلاب، وهي الامتحانات التي أداها اللغط بجميع انحاء الأردن خلال الأيام الأخيرة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم بالاردن بجميع لجان الامتحانات والمدارس في جميع انحاء الأردن، حيث صرحت الوزارة أنها قد باشرت على الفور بعمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرح النتائج الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية ليتم استخراج النتائج من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط.

نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2022

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم الأردنية خلال الساعات الأخيرة أن علميات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب ورصد الدرجات جارية في هذا التوقيت، حيث كان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات التوجيهي التكميلي في جميع انحاء الأردن خلال الأيام الأخيرة 15 ألف طالب من جميع المحافظات، وقد أكدت الوزارة أن نتائج الباب تمر بالمراحل الأخيرة لها في هذا التوقيت وهي رصد الدرجات تمهيدا ليتم طرحها الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة والذي أعلنت تفعيله خلال الأيام الأخيرة، فقد كشفت أيضا أن نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن سوف تكون متاحة أمام الطلاب واولياء الأمور في غضون الساعات القليلة المقبلة، ليتم كشف النتائج عبر موقع الوزارة.

رابط استخراج عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها قد قامت بتفعيل الرابط الالكتروني المستخدم ليتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 لكافة الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات، وذلك في اطار تسهيل الوزارة على الطلاب استخراج النتائج الكترونيا بدلا من اتباع الطرق التقليدية، حيث يتم الحصول على النتائج مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.