روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى كازاخستان

وقالت شركة الطيران الروسية فى بيان، مساء السبت، إن رحلات الخطوط الجوية الروسية المنتظمة من روسيا إلى جميع المدن فى كازاخستان ستلغى حتى الاثنين 10 يناير، بينما سيتم إلغاء الرحلات الجوية القادمة من كازاخستان حتى الثلاثاء، الحادى عشر من نفس الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، لن تبيع الخطوط الجوية الروسية تذاكر رحلاتها من روسيا إلى كازاخستان حتى 20 يناير، وللرحلات الجوية القادمة من كازاخستان حتى الحادى والعشرين من نفس الشهر.
كانت تقارير رسمية كازاخستانية، قالت اليوم، إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 4404 أشخاص فى كازاخستان، من بينهم أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وكانت وزارة الداخلية فى كازاخستان أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التى تشهدها البلاد منذ أوائل يناير.
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