البيت الأبيض يكشف حقيقة تورط أمريكا بالأحداث فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول رفيع المستوى فى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف اليوم السبت: "لا علاقة لنا بتطورات الأحداث هناك. هذا السؤال ليس للولايات المتحدة".

كما أضاف المتحدث أن الأسئلة حول التأثير المحتمل للأحداث فى كازاخستان على الأوضاع حول أوكرانيا والمفاوضات الروسية الأمريكية "يجب توجيهها إلى الكرملين".

وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالى مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتى جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطى المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات فى مناطق أخرى من البلاد بما فى ذلك ألما آتا، أكبر مدينة فى كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما فى ذلك فى صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفى ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعى لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.

والجمعة قال توكايف إنه تمت استعادة النظام الدستورى بشكل أساسى فى جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع.