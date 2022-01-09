الليغا.. ريال مدريد يعود من كبوته ويكتسح فالنسيا

عاد فريق ريال مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، سريعا إلى طريق الانتصارات بعد خسارة محبطة أمام خيتافي الأسبوع الماضي.

أحرز كل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور هدفين ليفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف لفالنسيا في المباراة التي جرت على ملعبه أمس السبت.

وافتتح المهاجم الفرنسي التسجيل قبل الاستراحة من ركلة جزاء، محرزا هدفه 300 مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

وبهذا الهدف، أصبح بنزيما رابع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ النادي بعد ألفريدو دي ستيفانو (308) وراؤول (323) وكريستيانو رونالدو (450).

وعاد فينيسيوس بقوة بعد غيابه عن آخر مباراتين لريال مدريد بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسجل هدفين في بداية الشوط الثاني.

وأحرز غونزالو غويديس هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 76 بضربة رأس بعدما أنقذ الحارس تيبو كورتوا محاولته من علامة الجزاء.

واختتم بنزيما الرباعية قبل دقيقتين على النهاية بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، بحسب وكالة رويترز.

وقال بنزيما الصحفيين "إنه شرف وأنا فخور بالوصول إلى 301 هدف مع ريال مدريد لأنه أفضل ناد في العالم. لعبنا مباراة رائعة لأنفسنا وللجماهير أيضا التي استحقت ذلك بعد الخسارة أمام خيتافي".

وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة ورفع رصيده إلى 49 نقطة من 21 مباراة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان ويستضيف خيتافي غدا الأحد.

واحتاج فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى بعض الوقت ليدخل في أجواء المباراة في طقس شتوي متجمد باستاد سانتياغو برنابيو، حيث اعتادت الجماهير على التجمع بين السقالات مع استمرار ريال مدريد في عملية تجديد ملعبه التي تتكلف حوالي 908 ملايين دولار.

وبعد بداية باهتة، وصل ريال مدريد إلى إيقاعه في نهاية الشوط الأول وسدد لوكا مودريتش كرة ارتدت من العارضة من عند حافة منطقة الجزاء.

وواصل أصحاب الأرض الضغط حتى سجلوا الهدف الأول عندما سقط كاسيميرو داخل منطقة الجزاء بعد إعاقة من المدافع عمر ألدريتي.

ونفذ بنزيما ركلة الجزاء بتسديدة في الزاوية العليا بعيدا عن متناول الحارس ياسبر سيليسن.

وحافظ ريال مدريد على إيقاعه بعد الاستراحة وسجل فينيسيوس هدفين في غضون 9 دقائق، حيث جاء الأول بعد تعاون رائع مع بنزيما ثم تجاوز الجناح البرازيلي اثنين من مدافعي فالنسيا قبل أن يجد نفسه وحيدا في منطقة المرمى.

وجاء هدفه الثاني بلمسة بسيطة من متابعة لكرة مرتدة من على خط المرمى عقب تسديدة من ماركو أسينسيو.

وبقي بنزيما في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 17 هدفا، يليه فينيسيوس ولديه 12 هدفا. وسجل الاثنان معا 29 هدفا من بين 45 أحرزها ريال مدريد هذا الموسم.