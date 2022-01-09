كشف موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن فرص فوز الفرق المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي تنطلق منافساتها الأحد
واعتمد "ذا أناليست" في توقعاته على موقع "أوبتا" الذي استمد على حسابات مبنية على الذكاء الاصطناعي والإحصائيات، هذا إلى جانب الأرقام الخاصة بالفرق المشاركة في البطولة، والنتائج التي حققها كل منتخب في الفترة الأخيرة، ومرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.
وتوقع الموقع أن يفوز المنتخب النيجيري باللقب، حيث كانت حظوظه أعلى بقليل من المنتخب المغربي الذي حلّ ثانيا.
أما حظوظ المنتخب المصري فكانت في حدود 12.93 بالمئة، أي في المرتبة الثالثة قبل السنغال التي بلغت نسبة التوقعات الخاصة بها 12.23.
وحلّ منتخب ساحل العاج في المركز الخامس بنسبة 8.27، متقدما على منتخبي الجزائر وتونس، اللذان يمتلكان حظوظا بنسبة 8.15 و7.88 على التوالي.
وجاء ترتيب باقي الفرق في أول 10 مراكز على النحو التالي: "غانا 7.31، مالي 3.26، الكاميرون 2.87".
وبالنسبة لحظوظ باقي المنتخبات العربية، فقد المنتخب الموريتاني في المركز 15، والسودان في المرتبة 22.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من سيفوز بكأس أمم إفريقيا؟.. الذكاء الاصطناعي يتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.