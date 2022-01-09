من سيفوز بكأس أمم إفريقيا؟.. الذكاء الاصطناعي يتوقع

كشف موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن فرص فوز الفرق المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي تنطلق منافساتها الأحد

واعتمد "ذا أناليست" في توقعاته على موقع "أوبتا" الذي استمد على حسابات مبنية على الذكاء الاصطناعي والإحصائيات، هذا إلى جانب الأرقام الخاصة بالفرق المشاركة في البطولة، والنتائج التي حققها كل منتخب في الفترة الأخيرة، ومرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتوقع الموقع أن يفوز المنتخب النيجيري باللقب، حيث كانت حظوظه أعلى بقليل من المنتخب المغربي الذي حلّ ثانيا.

أما حظوظ المنتخب المصري فكانت في حدود 12.93 بالمئة، أي في المرتبة الثالثة قبل السنغال التي بلغت نسبة التوقعات الخاصة بها 12.23.

وحلّ منتخب ساحل العاج في المركز الخامس بنسبة 8.27، متقدما على منتخبي الجزائر وتونس، اللذان يمتلكان حظوظا بنسبة 8.15 و7.88 على التوالي.

وجاء ترتيب باقي الفرق في أول 10 مراكز على النحو التالي: "غانا 7.31، مالي 3.26، الكاميرون 2.87".

وبالنسبة لحظوظ باقي المنتخبات العربية، فقد المنتخب الموريتاني في المركز 15، والسودان في المرتبة 22.