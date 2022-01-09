مقتل 200 شخص بهجمات مسلحين فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقال السكان المحليون إن ما يقدر بنحو 200 شخص أو أكثر لقوا حتفهم فى قرى بولاية زامفارا، الواقعة شمال غربى نيجيريا، خلال هجمات انتقامية دامية شنها قطاع طرق مسلحون فى أعقاب هجمات جوية شنها الجيش على مخابئهم الأسبوع الماضي.

وأضافوا أن السكان تمكنوا من الوصول إلى القرى يوم السبت بعد سيطرة الجيش عليها لتنظيم دفن جماعي، وفقا لرويترز.

من جهتها، قالت حكومة الولاية إن 58 شخصا لقوا حتفهم خلال الهجمات.

وقال عمر ماكيري، وهو أحد السكان المحليين وفقد زوجته وأطفاله الثلاثة خلال الهجوم، إن نحو 154 شخصا دفنوا ومن بينهم العديد من الحراس الذين قتلوا، فيما قال آخرون إن العدد الإجمالى للقتلى كان 200 شخص على الأقل.

وكانت رويترز ذكرت الجمعة أن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم فى منطقة أنكا فى زامفارا عندما اقتحم أكثر من 300 من اللصوص المسلحين على دراجات نارية 8 قرى وبدأوا بإطلاق النار بشكل متقطع يوم الثلاثاء.

وقال الجيش إنه شن هجمات جوية فى الساعات الأولى من صباح الاثنين على أهداف فى غابة جوسامى وقرية تسامرى الغربية بولاية زامفارا مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من قطاع الطرق بينهم اثنان من قادتهم، بعد تقارير لمخابرات، بحسب رويترز.

ووقعت سلسلة هجمات فى شمال غربى نيجيريا الذى يشهد زيادة كبيرة فى جرائم الخطف الجماعية وغيرها من جرائم العنف منذ أواخر 2020 مع مواجهة الحكومة صعوبة فى الحفاظ على القانون والنظام وسط اقتصاد متدهور.

وفى حادث منفصل، قال متحدث باسم حاكم ولاية كيبى إنه تم يوم السبت إطلاق سراح 30 طالبا كانوا قد خُطفوا من كليتهم فى الولاية الواقعة بشمال غربى نيجيريا، غير أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.