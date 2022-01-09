إصابات كورونا فى ألمانيا تتجاوز الـ7 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالى عدد الوفيات إلى 113977 بعد تسجيل 77 وفاة جديدة.

من جهته توقع وزير الصحة الألمانى، كارل لاوترباخ، تأثيرا ملحوظا لجهود مكافحة جائحة كورونا حال تطبيق التطعيم الإلزامى، وأنه يتعين قبول أننا لن نصل إلى كافة الناس، حتى فى حال التطعيم الإلزامى، لكننى على قناعة بأنه يمكننا عبر التطعيم الإلزامى دفع مجموعة كبيرة من غير الملقحين لتلقى اللقاح".

وأعرب لاوترباخ عن أمله فى أن يتم حماية المجتمع بشكل جيد نسبيا من خلال التطعيم الإلزامى، وقال: "يجب ألا نجد أنفسنا بعد الآن فى وضع يكون فيه الصيف جيدا على نحو مخادع، ثم تفاجئنا متحورات جديدة فى الخريف - وذلك بدون تلقيح الغالبية العظمى من السكان. لأن كل شيء سيبدأ بعد ذلك من جديد".

وأكد الوزير أن فرض التطعيم ضرورى رغم أن مخاطر الإصابة بمسارات خطيرة لكورونا عبر المتحور "أوميكرون" أقل، وقال: "عدوى أوميكرون لن تجعلك بالضرورة محصنا ضد متحورات الفيروس المستقبلية، الاعتقاد بأن متحور أوميكرون هو نهاية الجائحة هو اعتقاد ساذج".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألمانى مسألة التطعيم الإلزامى خلال هذا الشهر، ومع ذلك ليس من المنتظر أن يكون هناك قرار سريع، ويهدف الحزب الاشتراكى الديمقراطى، الشريك الأكبر فى الائتلاف الحاكم إلى الانتهاء من العملية التشريعية خلال الربع الأول من هذا العام، أى بحلول نهاية مارس المقبل.

وذكر لاوترباخ، المنتمى للحزب، أنه يعمل "كعضو فى البرلمان" على اقتراح بشأن تطبيق تطعيم إلزامى عام للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية اتفقت جراء التزايد الكبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون، مع رؤساء وزراء الولايات فى اجتماعهم، أمس الجمعة على تشديد شروط دخول المطاعم والمقاهى والحانات.

كما خلص الاجتماع إلى تخفيض مدة الحجر الصحى لضمان توفير الخدمات العامة فى حال إصابة عدد كبير من الناس بالفيروس فى وقت واحد.. فى حين لم يشهد الاجتماع اتفاقا بين الحاضرين حول توقيت تطبيق التلقيح الإجبارى.