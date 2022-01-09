مسؤول أمريكى: سنناقش مع روسيا نشر صواريخ هجومية في أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، اعتزام بلاده مناقشة الممارسات العسكرية فى شرق أوروبا والمخاوف من احتمالات نشر أنظمة صواريخ هجومية فى أوكرانيا خلال محادثات الاستقرار الاستراتيجى بين مسئولين أمريكيين وروس، والتى تنعقد فى جنيف، الإثنين المقبل.





ونقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن المسؤول البارز - الذى لم تسمه - "قالت روسيا إنها تشعر بالتهديد من احتمالات نشر أنظمة صواريخ هجومية فى أوكرانيا. كما أخبر الرئيس (الأمريكى جو) بايدن الرئيس (الروسى فلاديمير) بوتين، لا توجد نية لدى الولايات المتحدة لفعل ذلك، هذا مجال يمكننا الوصول إلى تفاهم بشأنه إذا كانت روسيا راغبة فى تقديم التزام متبادل".

وتابع المسؤول إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمناقشة اتفاق محتمل مع روسيا حول نشر أنظمة الصواريخ فى أوروبا، والتى تعتبرها موسكو تهديدا لها، مضيفا أن بلاده "راغبة فى استكشاف إمكانية (فرض) قيود متبادلة على حجم ومدى" المناورات العسكرية الأمريكية والروسية فى شرق أوروبا "بما يتضمن كل من القاذفات الاستراتيجية قرب أراضى كل طرف، والتدريبات البرية كذلك".

لكن المسؤول الأمريكى شدد - فى الوفت نفسه - على أن واشنطن لن تقدم لروسيا أية التزامات من شأنها التأثير على مصالح حلفائها دون استشارتهم أولا، وأن أى اتفاقات يُحتمل التوصل إليها فى المحادثات ستحتاج إلى أن تخضع لنقاشات أولا فى واشنطن ومع حلفاء اوللايات المتحدة.

وتترقب أطراف دولية عدة المحادثات المقبلة بين واشنطن وموسكو فى ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، مع تخوف الغرب من غزو روسى محتمل لأوكرانيا، وهو ما ينفى الروس اعتزامهم القيام به، رغم التعزيزات العسكرية التى تنشرها على الحدود مع أوكرانيا.