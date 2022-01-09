التسجيل في دعم المواشي 1443 والشروط وحالات ايقاف الدعم

التسجيل في دعم المواشي قامت المملكة العربية السُّعُودية بتقديم برنامَج دعم المواشي من قبل برنامَج التنمية الريفية الزراعية حيث إن هذا البرنامَج يعمل على تنمية القطاع الزراعي وأيضاً القطاع الحيواني ثم أن برنامَج دعم المواشي يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الذي يقوم بتربية المواشي ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كيفية التسجيل في دعم المواشي وغيرها من النِّقَاط المهمة التي تخص هذا الموضوع.

التسجيل في دعم المواشي 1443

يمكن القيام في تسجيل برنامَج دعم مربي المواشي بواسطة موقع أنعام الإلكترونية الذي قامت الوزارة بتخصيصه كي يستطيع المواطن التسجيل في البرنامَج ويتم التسجيل بواسطة إتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى موقع منصة أنعام الإلكتروني anaam وزارة الزراعة.

ثم القيام بالتسجيل في الموقع.

بعدها يتم الضغط على أيقونة برنامَج صغار مربي المواشي.

يتم تدوين البيانات المطلوبة في الصفحة الجديدة الخاصة بإدخال البيانات.

إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة إرسال الطلب.

بعد ذلك سوف تقوم الجهات المختصة في الوزارة بالمراجعة.

وأخيراً إذا تم بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة وقد تم أيضاً استيفاء الشروط فسوف يتم اعتماد الطلب.

شروط دعم المواشي

لقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السُّعُودية بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند الحاجة على التقديم للحصول على دعم المواشي وهذه الشروط والأحكام تتمثل في الآتي:

على من يرغب في الحصول على دعم المواشي أن يكون مالك للجنسية السُّعُودية أو أن يكون لديه بطاقة التنقل.

لا بد أن يكون عمره لا يقل عن 21 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم لا يملك أي وظيفة أخرى سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

يشترط أن يكون المتقدم لديه بطاقة صحية.

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم واحد من صغار مربي المواشي.

أن يكون لديه السجل القانوني الخاص به نظيف أي أنه لا يكون سجيناً أو موقوف أو مقيم باستمرار في مركز إيواء.

يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي تم وضعها.

لا بد من امتلاك المواطن حساب بنكي خاص به وأن يكون ساري كما يجب أن يكون مسجل في الموقع الإلكتروني.

يشترط أن يقوم برفع طلب الدعم على الموقع الإلكتروني أو على أي من التطبيقات الخاصة بالجوال التي تكون معتمدة.

الحالات التي يتم فيها إيقاف دعم مربي المواشي

توجد بعض الحالات التي يتم فيها إيقاف دعم مربي المواشي وهذه الحالات تتمثل في الآتي:

يتم وقف دعم المواشي في حالة وفاة المستفيد في فترة الدعم.

إذا تم إثبات أنه يوجد خلل في الأوراق والمستندات التي تم تقديمها.

يتم إيقاف الدعم في حالة عدم قدرة المتقدم عن تربية المواشي.

في حالة إذا قام المتقدم بفقد أحد معايير استحقاق الدعم.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بتوضيح التسجيل في دعم المواشي ونحن إلى ذلك قمنا بتوضيح الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على دعم المواشي وقمنا أيضاً بذكر بعض النِّقَاط المهمة التي تخص هذا الموضوع.