جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي وجدول امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2022 بجمهورية مصر العربية

من أكثر المواضيع بحثاً في هذه الأيام، ومع قرب موعد امتحانات الطلبة والطالبات لجميع مراحل التعليم الأساسي والعالي بترمه الأول (الدور الأول)، متى موعد الإمتحانات، وما هو جدول امتحانات الترم الأول لكل صف، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة سيادة الوزير (طارق شوقي) عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي العام، واللغات، والأزهري، وجداول إمتحانات باقي صفوف التعليم الأساسي لجميع مدارس جمهورية مصر العربية، والتي من المقرر بدء انعقادهم من يوم 5 يناير للصف الثالث الإبتدائي، وتختلف من مرحلة لأخرى، وفيما يلي سوف نقدم لحضراتكم تفاصيل جداول امتحانات جميع صفوف التعليم الأساسي للترم الأول خلال يناير 2022 من خلال موقع ثقفني.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في جمهورية مصر العربية

من المقرر بدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية للترم الأول يوم السبت التاسع والعشرون من يناير 2022 للغة العربية والخط، ويوم الأحد 30 يناير لمادتي اللغة الأجنبية الأساسية والتربية الدينية، كما من المقرر عقد امتحانات مادتي (العلوم، وتكنولوجيل المعلومات) يوم الإثنين الموافق 31 يناير من عام 2022.

امتحانات الترم الأول للصف الثالت الإعدادي في باقي المواد المقررة

استكمالاً لما ورد عن مواعيد امتحانات الترم الأول لجميع مواد الصف الثالث الإعدادي بمرحلتله الأولى فمن المقرر اقامة امتحانات مادتي (الجبر والإحصاء والتربية الفنية) في اليوم التالي (الثلاثاء الأول من فبراير)، ويليهم امتحان مادة الهندسة الفراغية في يوم الأربعاء الثاني من نوفمبر، كما يليهم امتحانات مادتي (الدراسات الإجتماعية والتربية الرياضية لبعض الفئات) في اليوم التالي لهم، وبهذا فقد قمنا بتوضيح مواعيد جميع امتحانات المواد الأساسية للترم الأول من المرحلة الإعدادية يناير 2022.

جداول امتحانات الترم الأول للمرحلة الإبتدائية عام 2022 بمحافظات مصر

ومن المقرر أيضاً انعقاد امتحانات الدور الأول من الترم الأول لعام 2021/2022 للشهادة الإبتدائية (الصف السادس الإبتدائي) بداية من السبت 22 من يناير 2022: لمادتي اللغة العربية، والخط، والأحد الموافق 23 يناير 2022 مادتي العلوم واللغة الإنجليزية (Connect)، كما من المقرر انعقاد مادتي الرياضيات والتربية الدينية يوم الإثنين الموافق 24 يناير، ويليهم مادة الدراسات الإجتماعية يوم الأربعاء 26 يناير، كما من المقرر بداية امتحانات الصف الأول الإعدادي بالتوالي معهم.

جدول إمتحانات الترم الأول 2022 الصف الخامس الإبتدائي

من المقرر انعقاد امتحانات الترم الأول من عام 2022 للصف الخامس الإبتدائي بداية من السبت 22 يناير بمادتي اللغة العربية والخط مع الإملاء، ويليه امتحان مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية يوم الأحد 23 يناير، كما من المقرر انعقاد مادتي العلوم والتربية الدينية يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022.