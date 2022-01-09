ألمانيا تسجل 36552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و510436 بعد تسجيل 36552 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 113977 بعد تسجيل 77 وفاة جديدة.