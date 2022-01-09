الهند تسجل 159632 إصابة و327 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الهند 159632 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد مع استمرار تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بسرعة في البلاد. وسجلت أيضا وزارة الصحة 327 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 483790. وبلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون إصابة.

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