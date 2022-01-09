آلية التسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل “reef.gov.sa” بوابة دعم ريف

الطريقة التسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة، كثر البحث كثيراً خلال الفترة الحالية عن طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف للعاطلين عن العمل، من أجل الحصول على الدعم المادي، والتسجيل في منصة ريف الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المياه والزراعة لزيادة الإنتاجية والكفاءة، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية منصة دعم ريف، والتي تتلقى دعماً مالياً لمن يرغب في الحصول على دعم العمال الزراعيين للمساعدة في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وزيادة إنتاجية المحاصيل، والاكتفاء الذاتي من تربية المواشي ودعم صغار الصيادين، وغيرها من الأنشطة الزراعية التي تهدف المملكة من خلالها إلى تحقيق أعلى إنتاجية كجزء من رؤيتها في 2030 التي تهدف إلى تطوير جميع القطاعات في المملكة، والأن سوف نتحدث عن طريقة التسجيل في برنامج ريف الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة والمياه، ورابط برنامج ريف للدعم المادي.

وقد كشفت وزارة البيئة والزراعة في المملكة عن إتاحة منصة ريف والتي تعد جزء من برنامج الدعم الذي يمد المواطنين بالية التسجيل لتطوير الزراعة، مما يؤدي ذلك إلى تطوير النشاط الزراعي والترويج لهذه المنصة حتي يسمح لكافة المزارعين من الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر البوابة، حيث تجمع تلك البوابة العديد من الخدمات للمواطنين المنتمين للبرنامج من القطاعات التي تم شمولها والتي سنتعرف أكثر على منصة الريف، بالإضافة إلى القطاعات التي يشملها الدعم وطريقة التقديم فتابعونا عبر موقع ثقفني.

التسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة

برنامج الدعم الريفي، هو بوابة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من البرنامج الذي تقدمه وزارة المياه والزراعة، حيث يسمح البرنامج للمستفيدين من تسجيل كافة البيانات اللازمة للحصول على الدعم المادي، ومساعدت صغار المزارعين على تطوير خطة تنمية ريفية مستدامة، ويعمل البرنامج على مساعدة الأسر المنتجة وربات البيوت، وصغار المزارعين، ودعم ومساعدة العاطلين عن العمل من خلال الدخول إلى منصة Reef للحصول على المساعدة، والبدء في تسجيل جميع البيانات، بشروط استيفاء جميع الشروط والضوابط المعلنة من أجل إتمام عملية القبول في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة.

#برنامج_ريف يدعو المستفيدين الذين حصلوا على مبالغ مادية مقابل تسجيل أصولهم الزراعية للدخول للبوابة https://t.co/9G59ux5lkO وتحديث بياناتهم للحصول على الدعم المادي على الإنتاج 💳#عطاء_ونماء🍃 pic.twitter.com/slV2SZcQ5y — برنامج ريف (@ReefSaudi) August 10, 2021

منصة ريف الإلكترونية

هي منصة إلكترونية يمكن التسجيل عليها إلكترونياً، وتم تصميم برنامج ريف من قبل وزارة المياه والزراعة لدعم التنمية الريفية المستدامة، وتم إطلاق البرنامج كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها المملكة العربية السعودية، حيث يتزايد عدد المواطنين السعوديين والمقيمين في الريف السعودي كل يوم للتسجيل في منصة الدعم الريفي للحصول على جميع الخدمات والمزايا التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والمياه والزراعة لهم ، والاستفادة الكاملة من جميع التطورات والدعم المادي على القطاعات المختلفة التي ذكرتها الوزارة سابقاً خلال شروط البرنامج ، وفي كل يوم يتزايد عدد المسجلين وعدد الأشخاص الذين يزورون موقع التسجيل للاستفادة من جميع الفرص المختلفة. والخدمات، ولا يوجد تاريخ محدد حتى الآن لنهاية وقت التسجيل، والتسجيل متاح في أي وقت. يعد برنامج الدعم الريفي من أفضل البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا لدعم الأسر والمزارعين في القرى والمناطق الريفية، حيث يدعم البرنامج الكثير من القطاعات المختلفة للمنتجين الزراعيين، وذلك بهدف تحسين المعايير الريفية والزراعية بالمملكة.

رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة

يتساءل الكثيرون من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة ريف الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة والمياه، حيث يتم التسجيل في البرنامج المادي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

ثم النقر على أيقونة انشاء حساب جديد على المنصة.

كتابة كافة البيانات الشخصية بصورة صحيحة مثل “الاسم، ورقم الهوية الوطنية الخاصة، وتاريخ الميلاد، وكتابة كلمة المرور، ورمز التحقق المرئي”.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

ادخل رمز التحقق المرئي الذي إرسال على الجوال.

الآن تم تسجيل حسابك في منصة ريف لتلقي الدعم المالي.

شروط القبول في منصة ريف

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة، والدعم الريفي للعاطلين عن العمل، وكذلك الدعم الريفي لربات البيوت، ومن أبرز الشروط التالية:

أن يكون المتقدمون للبرنامج سعودي الجنسية.

يجب على المرشح للبرنامج استخراج وثيقة العمل الحر.

يجب أن يكون المرشح عاملاً بإحدى المهن الزراعية التي يدعمها البرنامج الريفي.

لا يجوز للمتقدمين العمل في أحد قطاعات المملكة العامة أو الخاصة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدمين عن أحدي عشر عاماً.

يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدمين المسجلين في المنصة 6000 ريال ، وأن لا يتجاوز إجمالي الدعم السنوي المباشر لجميع المشاريع المسجلة 54000 ريال.

يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب بنكي باسمه، وأن يكون نشط ومسجلاً في المنصة الإلكترونية.

ما هي القطاعات التي تدعمها المنصة

يدعم مشروع دعم ريف العديد من القطاعات المختلفة للأسر المنتجة في المملكة، ومن القطاعات المستهدفة هي كما يلي:

تنمية القيمة المضافة لصغار المزارعين في المملكة وتنمية الأنشطة الزراعية الريفية. تنمية المحاصيل البعلية مثل الذرة، والسمسم، والدخن. بناء قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك. تطوير قطاع صغير لتربية الماشية. تنمية قطاع الورد والتجارة. تطوير وإنتاج وتصنيع الرمان، والعنب، والتين والفواكه الأخرى. تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل. إنتاج وتجهيز البن العربي.

وقد أعلن البرنامج رسميًا عبر موقعه علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر أنه فور التسجيل في البرنامج 1443 مع استكمال إجراءات القبول والتسجيل إلكترونياً، يتم صرف المساعدة المالية للمواطنين في فترة أقصاها 60 يومياً من تاريخ تقديم الطلب، وقد نوهت المنصة على المواطنين المستفيدين من البرنامج من ضرورة زيارة المنصة الإلكترونية لمتابعة طلب الحصول على الدعم المادي.

موعد صرف الدعم الريفي

أعلن برنامج ريف على حسابه الشخصي على منصة تويتر العالمية أن موعد نزول الدعم في حسابات المواطنين المستفيدين من دعم برنامج ريف, يكون من اليوم ألأول الميلادي وحتي اليوم العاشر من نفس الشهر, ويتثنى للمستفيد من الحصول على الدعم, كما أتاحت المنصة التسجيل للراغبين من خلال منصة ريف الإلكترونية وذلك عبر الرابط المرسل بالأعلى.

استحقاق برنامج ريف 1443

وقد أعلن البرنامج الريفي رسميًا أنه سيزيد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي لتلقي الدعم من برنامج Reef، وذكر البرنامج في تغريده عبر تويتر العالمي ” أن البرنامج يعلن تخفيف القيد الذي يمنع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6000 ريال إلى 9000 ريال لزيادة عدد المستفيدين” وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين الريفين، ويهدف برنامج ريف إلي تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة للمستفيدين من البرنامج، يتم تقديم الدعم المالي المباشر بالإضافة إلى برنامج تطوير البرامج للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلب التقديم.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية الدخول إلي برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة.

رقم دعم برنامج ريف الموحد

وضع برنامج ريف أن هناك عدة طرق للتواصل مع البرنامج الريفي لتكون متاحة لجميع المستخدمين للبرنامج في المملكة، ويتثنى لهم تقديم طلبات الدعم والرد عليها من قبل فريق الدعم الفني، وكانت طرق الاتصال هي كما يلي:

الرقم الموحد للمنصة هو 19930، ويتم الاتصال بفريق الدعم الفني من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

موعد نزل الدعم الريفي بعد التسجيل

من الجدير بالذكر أن موعد نزول الدعم الريفي في حسابات المواطنين بعد التسجيل في مدة اقصاها 60 يومياً من وقت التسجيل، ويتم صرف الدعم شهرياً لقطاعات الأسر المنتجة من اليوم الأول وحتي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

مدة دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة

اكد برنامج الدعم الريفي ، أن المستفيد يحصل على الدعم خلال 60 يوم من بدء التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، من خلال تسجله في قطاع الآسر المنتجة، ويتم الحصول علي الدعم المالي بعد التحقق من أهلية المستفيد للدعم، واكد البرنامج عبر صفحته الرسمية علي تويتر، أن المستفيد يمكنه الدخول عبر منصة ريف والاطلاع علي نتيجة الأهلية، قبل إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي، ومن الجدير بالذكر أن المبلغ المالي يتم صرفه شهرياً، من خلال الدعم الريفي المستدام.