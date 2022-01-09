الحوثى يعترف بمقتل 34 من قياداته فى معارك مع الجيش اليمنى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التابعة لميليشيا الحوثى "سبأ"، فقد "شيعت بصنعاء جثامين كوكبة القتل العسكريين"، حيث نشرت الوكالة الحوثية أسماء 34 ضابطًا تم تشييعهم أمس السبت، بينهم ضباط يحملون رتب عميد وعقيد ومقدم ورائد، دون أن تتطرق لزمن ومكان مقتل هؤلاء العناصر.

وتتواصل عمليات القتال فى عدد من الجبهات اليمنية فى محافظات شبوة ومأرب والبيضاء، حيث يعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن عن مقتل العديد من عناصر ميليشيا الحوثى بشكل يومى.