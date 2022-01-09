المكسيك تسجل عددا قياسيا جديدا فى إصابات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددا قياسيا من الإصابات اليومية المؤكدة بفيروس كورونا أمس بعد تسجيل 30671 إصابة جديدة.



جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددا قياسيا من الإصابات اليومية المؤكدة بفيروس كورونا أمس بعد تسجيل 30671 إصابة جديدة. وسجلت وزارة الصحة كذلك 202 وفاة مؤكدة أمس، ليبلغ العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بكورونا منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789 وعدد الوفيات 300303.

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